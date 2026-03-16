San Juan Cerca visita este miércoles a los vecinos de San Martín

Entre otros trámites, se podrá consultar sobre programas vigentes para personas con Discapacidad; inscribirse para el curso de Manipulación de Alimentos que se dará los días 19 y 20 en el departamento y participar en el taller para docentes sobre Educación Emocional. A su vez, pedir información sobre cómo inscribirse en el Registro de Emprendedores y en los diferentes registros para productores agropecuarios y ganaderos de la provincia.
Personas de diferentes edades podrán hacer controles clínicos con médicos de familia y especialidades como odontología, salud mental tanto para adultos como pediatría, vacunarse, hacerse test de HIV, hepatitis y chagas.
Se podrá gestionar DNI, certificados de convivencia, supervivencia y domicilio; Regularización Dominial de terrenos y escrituras, solicitar asesoramiento para jubilados y pensionados, tramitar la tarjeta SUBE; hacer consultas sobre carnet de conducir, pedir el desbloqueo de netbook y notebooks, solicitar información al IPV, crear cuenta de Ciudadano Digital, hacer denuncias a través de Defensa al Consumidor, gestión de cuentas de Ciudadano Digital, constancias de trámites y certificaciones que se pueden obtener en esa plataforma oficial; consultas sobre impuestos; se dará asesoramiento sobre plan FinEs y Progresar, asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios y distintos trámites para docentes como entrega de fojas de servicio, registro de títulos, planilla prontuarial, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos; pedir la colocación de pipetas para pulgas y garrapatas para perros, antiparasitarios para perros y gatos, asesoramiento sobre planes de forestación, entre otros.