San Martín luchó en Rafaela, pero cayó por la mínima en un partido trabado

En ese contexto, el verdinegro apostó a mantenerse ordenado en defensa y tratar de aprovechar alguna transición en ataque, mientras que Rafaela buscó generar peligro con juego directo y centros al área.

En el complemento, el Verdinegro intentó cambiar el rumbo del partido con varias modificaciones desde el banco. Ingresaron Julian Marchio, Carlo Lattanzio, Leonardo Monje, Genaro Rossi y Nahuel Acosta, en busca de mayor presencia ofensiva.

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Sin embargo, al equipo sanjuanino le costó encontrar claridad en los últimos metros y generar situaciones claras frente al arco rival.

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La diferencia llegó a los 36 minutos del segundo tiempo. Tras un centro al área, Ijiel Protti ganó en lo alto y conectó un cabezazo que dejó sin chances al arquero Maximiliano Velazco. Ese gol terminó inclinando un partido que hasta ese momento se había mostrado parejo.

San Martín intentó reaccionar en los minutos finales, pero no logró romper la defensa local y terminó regresando sin puntos de Rafaela.