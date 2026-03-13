San Martín luchó en Rafaela, pero cayó por la mínima en un partido trabado
El Verdinegro jugó un partido parejo ante Atlético Rafaela, pero un cabezazo de Ijiel Protti en el segundo tiempo selló la derrota por 1-0 en el Nuevo Monumental.
San Martín cayó 1-0 frente a Atlético Rafaela en el estadio Nuevo Monumental, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Primera Nacional.
El equipo sanjuanino sostuvo un partido equilibrado durante gran parte del desarrollo, pero terminó sufriendo el golpe en el segundo tiempo, cuando un cabezazo de Ijiel Protti inclinó la balanza a favor del conjunto local.
La primera mitad tuvo poco fútbol y mucha fricción. Ambos equipos intentaron imponer condiciones, aunque el juego estuvo marcado por las interrupciones y las infracciones. El árbitro Álvaro Carranza debió intervenir en varias oportunidades y mostró tarjetas amarillas. En el Verdinegro fueron amonestados Nazareno Funez, Hernán Zuliani y Diego Mercado.
En ese contexto, el verdinegro apostó a mantenerse ordenado en defensa y tratar de aprovechar alguna transición en ataque, mientras que Rafaela buscó generar peligro con juego directo y centros al área.
En el complemento, el Verdinegro intentó cambiar el rumbo del partido con varias modificaciones desde el banco. Ingresaron Julian Marchio, Carlo Lattanzio, Leonardo Monje, Genaro Rossi y Nahuel Acosta, en busca de mayor presencia ofensiva.
Sin embargo, al equipo sanjuanino le costó encontrar claridad en los últimos metros y generar situaciones claras frente al arco rival.
La diferencia llegó a los 36 minutos del segundo tiempo. Tras un centro al área, Ijiel Protti ganó en lo alto y conectó un cabezazo que dejó sin chances al arquero Maximiliano Velazco. Ese gol terminó inclinando un partido que hasta ese momento se había mostrado parejo.
San Martín intentó reaccionar en los minutos finales, pero no logró romper la defensa local y terminó regresando sin puntos de Rafaela.