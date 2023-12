Salud recomendó cómo evitar accidentes con pirotecnia

La manipulación de la pirotecnia acarrea cada año que muchas personas sean atendidas de emergencia en los hospitales por mutilaciones, fracturas y luxaciones, heridas, lesiones oculares con perforación y penetración de cuerpos extraños, hipoacusia por perforación del tímpano y quemaduras de diversa consideración.

Como primera medida y de acuerdo a la gravedad del caso se recomienda dejar correr agua fría, no helada, sobre la quemadura. No utilizar hielo y quitar la ropa de la zona quemada, salvo aquella que esté adherida a la piel. No usar remedios caseros como cremas o pasta dental, ni mantequilla sobre la quemadura.

En tal sentido ante un eventual accidente de quemadura por pirotecnia, Salud aconseja recurrir inmediatamente al centro de salud más cercano al domicilio o a las urgencias de los hospitales para ser evaluado por el personal médico.