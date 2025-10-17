"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Juan Cruz Rufino

Juan Cruz Rufino recuperó la libertad tras ser imputado por violencia

El cantante sanjuanino fue imputado por amenazas simples y daños contra su pareja en Santa Lucía. La Justicia le otorgó la libertad bajo investigación. Tiene antecedentes por violencia de género en 2022.

El reconocido cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino recuperó su libertad este viernes luego de la audiencia realizada en el fuero de CAVIG, donde fue imputado por amenazas simples y daños en un episodio de violencia ocurrido el miércoles a la madrugada en una vivienda del departamento Santa Lucía.

La medida fue dispuesta por el juez Guillermo Adárvez, quien estableció un plazo de cinco meses de investigación. Durante la audiencia, el músico decidió no declarar.

El caso se originó tras una intervención policial de oficio, luego de que la pareja de Rufino llamara a sus familiares pidiendo ayuda para retirar al bebé que ambos tienen en común, en medio de una fuerte discusión. Al llegar al domicilio, los efectivos constataron daños en la vivienda —entre ellos, una puerta rota y artefactos destruidos como una notebook— y procedieron a la aprehensión del artista.

Te puede interesar...

Si bien la mujer no quiso radicar una denuncia formal, la gravedad del hecho motivó que UFI Flagrancia interviniera de oficio. La defensa solicitó la libertad para que el músico pueda cumplir con compromisos artísticos, incluido su show en la próxima Fiesta Nacional del Sol, y el caso fue derivado al fuero especializado en violencia de género.

Antecedente judicial

Este no es el primer episodio que involucra al artista. En 2022, Rufino fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, luego de que una expareja lo denunciara por haberla agredido físicamente. En aquella oportunidad, el juez Diego Sanz le otorgó una probation por un año, que incluyó tareas comunitarias y una reparación simbólica de 6.000 pesos, con el consentimiento de la víctima.

En esta nueva causa, el fiscal reveló que Rufino y su pareja retomarán la convivencia, por lo que se solicitó levantar la restricción perimetral que los separaba. La investigación seguirá su curso en los próximos meses mientras el artista permanece en libertad.

Temas

Te puede interesar