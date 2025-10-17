El reconocido cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino recuperó su libertad este viernes luego de la audiencia realizada en el fuero de CAVIG, donde fue imputado por amenazas simples y daños en un episodio de violencia ocurrido el miércoles a la madrugada en una vivienda del departamento Santa Lucía.
Juan Cruz Rufino recuperó la libertad tras ser imputado por violencia
El cantante sanjuanino fue imputado por amenazas simples y daños contra su pareja en Santa Lucía. La Justicia le otorgó la libertad bajo investigación. Tiene antecedentes por violencia de género en 2022.