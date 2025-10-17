Juan Cruz Rufino recuperó la libertad tras ser imputado por violencia

Si bien la mujer no quiso radicar una denuncia formal, la gravedad del hecho motivó que UFI Flagrancia interviniera de oficio. La defensa solicitó la libertad para que el músico pueda cumplir con compromisos artísticos, incluido su show en la próxima Fiesta Nacional del Sol, y el caso fue derivado al fuero especializado en violencia de género.

Antecedente judicial

Este no es el primer episodio que involucra al artista. En 2022, Rufino fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, luego de que una expareja lo denunciara por haberla agredido físicamente. En aquella oportunidad, el juez Diego Sanz le otorgó una probation por un año, que incluyó tareas comunitarias y una reparación simbólica de 6.000 pesos, con el consentimiento de la víctima.

En esta nueva causa, el fiscal reveló que Rufino y su pareja retomarán la convivencia, por lo que se solicitó levantar la restricción perimetral que los separaba. La investigación seguirá su curso en los próximos meses mientras el artista permanece en libertad.