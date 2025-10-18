Este domingo 19 de octubre, la Selección argentina Sub 20 jugará la final del Mundial ante Marruecos buscando levantar su séptimo trofeo en la categoría. Sin embargo, en las últimas horas surgió una noticia tan insólita como polémica: Chile, el organizador del torneo, no transmitirá el partido definitorio de manera completa.
La insólita decisión de la televisión chilena con la final entre Argentina y Marruecos
