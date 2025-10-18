La insólita decisión de la televisión chilena con la final entre Argentina y Marruecos

Desde la señal privada intentaron que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) hiciera una excepción, apelando al hecho de que el Mundial se juega en suelo trasandino. Sin embargo, el organismo rechazó la solicitud por haber sido presentada fuera del plazo estipulado.

Así las cosas, el duelo entre Argentina y el Marruecos quedará interrumpido durante 20 minutos. Una vez finalizada la franja electoral, el canal retomará la señal en el inicio del complemento.

La situación generó sorpresa y enojo en muchos hinchas chilenos, que esperaban vivir el cierre del Mundial Sub 20 sin interrupciones, más allá de que su seleccionado haya quedado eliminado en cuartos de final. Lo cierto es que el país anfitrión se perderá parte del partido más importante del torneo que organizó. Una medida realmente insólita.