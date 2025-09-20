La Dirección de Protección Civil informó que durante la tarde de este sábado 20 de septiembre se prevé la ocurrencia de viento Zonda intenso en sectores de la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.
Este sábado: fuerte viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h
Protección Civil emitió un alerta naranja para sectores de la Precordillera y varios departamentos de la provincia. Piden extremar precauciones por el riesgo de incendios forestales y la posible reducción de visibilidad.