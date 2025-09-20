"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Zonda

Este sábado: fuerte viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h

Protección Civil emitió un alerta naranja para sectores de la Precordillera y varios departamentos de la provincia. Piden extremar precauciones por el riesgo de incendios forestales y la posible reducción de visibilidad.

La Dirección de Protección Civil informó que durante la tarde de este sábado 20 de septiembre se prevé la ocurrencia de viento Zonda intenso en sectores de la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

El organismo emitió un alerta naranja, ya que se esperan vientos con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Recomendaciones por vientos fuertes

  • Protección Civil recordó algunas medidas de prevención para reducir riesgos:
  • Prestar atención a cables caídos, ramas u objetos sueltos.
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
  • Conducir con precaución, a baja velocidad y con luces bajas encendidas.
  • Evitar detenerse debajo de árboles, carteles o estructuras inestables.
  • Mantener linternas cargadas a mano.
  • Riesgo de incendios forestales

Te puede interesar...

La sequedad que trae el viento Zonda aumenta la posibilidad de incendios. Por ello, se recomienda:

  • No arrojar colillas de cigarrillos ni basura en zonas de vegetación.
  • Evitar fogatas o quemas de pastizales.
  • Mantener despejados los alrededores de viviendas rurales.
  • Denunciar al 911 cualquier persona que inicie fuego en zonas de riesgo.

Ante cualquier emergencia, están habilitados los números 911 (policía), 103 (Protección Civil) y 100 (Bomberos).

Temas

Te puede interesar