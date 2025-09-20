Este sábado: fuerte viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h

El organismo emitió un alerta naranja, ya que se esperan vientos con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Recomendaciones por vientos fuertes