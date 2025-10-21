RedTulum en Google Maps: usuarios podrán planificar viajes y ver recorridos

Planificación de viajes: el pasajero puede definir hora de salida o llegada y conocer las combinaciones disponibles de líneas para llegar a destino.

Guía paso a paso: la aplicación brinda indicaciones detalladas de cada tramo, incluyendo caminatas y conexiones, con soporte de Live View, que proyecta direcciones en tiempo real sobre la cámara del celular.

Rutas optimizadas: Google Maps sugiere los recorridos más eficientes, con menos transbordos o menor distancia a pie.

Información actualizada: notifica sobre demoras, desvíos o interrupciones del servicio, lo que mejora la previsibilidad del viaje.

Uso sin conexión: permite descargar mapas y recorridos para consultarlos sin internet, ideal para zonas con baja conectividad.

Datos de accesibilidad: ofrece información útil sobre el transporte más adecuado según las necesidades de cada pasajero.

Beneficios para usuarios y organismos públicos

Además de facilitar el uso cotidiano del transporte público, la integración con Google Maps amplía la visibilidad internacional del sistema RedTulum, permitiendo que cualquier usuario del mundo consulte información sobre las líneas sanjuaninas.

Desde el Ministerio destacaron que esta modernización también favorece la planificación urbana y la mejora continua del servicio, ya que el acceso a datos abiertos y transparentes permite diseñar políticas más eficientes y participativas.

Con esta iniciativa, San Juan se suma a las principales ciudades del país que integran sus sistemas de transporte público con las herramientas digitales globales de Google, brindando una experiencia más moderna y conectada para los pasajeros.