Reciclarán más de 2 toneladas de material del Censo

Entre el material censal no utilizado se encuentran cuestionarios que no fueron rellenados, stickers no utilizados, cajas de cartón, papel descartado y credenciales. Por otra parte, los 12.000 chalecos, realizados con tela vegetal que también pueden ser reciclados, acompañaron el envío.

“Desde el principio, sabíamos que había material que tendríamos que descartar después del Censo y en todo momento pensamos que no lo íbamos a tirar o destruir, que tenía que integrar un nuevo ciclo productivo a través del reciclaje. Como teníamos la experiencia de otros trabajos similares con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, realizamos el contacto y lo resolvimos de la mejor manera”, explicó Juan Mestre, subdirector del IIEE.

De esa forma, todo el material (colgantes, stickers, credenciales, bolsos, chalecos, material sanitario no utilizado y cuestionarios) que llegó desde las distintas sedes censales de la provincia fue clasificado y puesto en distintas bolsas y cajas.

Los cuestionarios que fueron llenados se enviaron a INDEC en Buenos Aires; mientras que los no utilizados junto con el resto de papel y material similar fueron enviados a la planta, al igual que todos los chalecos, según las indicaciones de correcta separación de residuos.

Más de dos toneladas de elementos fueron puestos a disposición para ser reciclados.