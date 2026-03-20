El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través de la Caja de Acción Social, informa que el próximo 28 de marzo de 2026 a las 18:30 horas se llevará a cabo el primer sorteo de Cupones No Premiados del 2026, en la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 sur, Capital. Como en cada edición, el proceso contará con la presencia de escribano público, garantizando total transparencia y seguridad en cada instancia.
Realizan el primer sorteo de Cupones No Premiados del 2026
En esta ocasión podrán participar los cupones de Quiniela Tradicional y Fortunata emitidos entre el 27 de diciembre de 2025 y el 27 de marzo de 2026.