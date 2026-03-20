Realizan el primer sorteo de Cupones No Premiados del 2026

Moto 0 km

Monopatín eléctrico

Aire acondicionado

Smart TV

Lavarropa automático

Heladera

Notebook

Teléfono celular

Freezer vertical

Conjunto somier

Cocina de 4 hornallas

Freidora de aire

Durante la jornada también se realizará la entrega de los 20 premios correspondientes al sorteo de diciembre de 2025, en un acto que reafirma el cumplimiento y la transparencia del programa.

Asimismo, tendrá lugar el sorteo de las Cruzadas Solidarias, una iniciativa que amplía el alcance del beneficio hacia instituciones de toda la provincia. En esta edición, serán alcanzadas organizaciones vinculadas al adulto mayor, salud, educación, merenderos, escuelas de iniciación deportiva e instituciones comunitarias, con equipamiento pensado para fortalecer su trabajo cotidiano.

De esta manera, el Gobierno de San Juan continúa consolidando políticas que promueven la participación ciudadana, la transparencia en la gestión y el acompañamiento concreto a la comunidad, fortaleciendo el vínculo con cada sanjuanino y con las instituciones que construyen tejido social en toda la provincia.