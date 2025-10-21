Radiotelescopio chino, en la cuerda floja: el gobierno puso un freno clave

En el Gobierno nacional reconocen que existen actualmente cuatro proyectos en evaluación: dos impulsados por China, uno por Estados Unidos y otro por la Unión Europea. Aunque la resolución no menciona obras en curso, su alcance genera incertidumbre sobre el CART, que ya está en su fase final de construcción en El Leoncito, Calingasta.

Un proyecto avanzado y hoy paralizado

El radiotelescopio, impulsado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Conicet, el Gobierno provincial y la Academia China de Ciencias, está pensado para estudios astronómicos mediante ondas de radio. En el predio trabajan técnicos chinos junto a profesionales locales, y la estructura principal ya está prácticamente montada.

Sin embargo, desde la UNSJ denunciaron que parte del equipamiento permanece retenido en la Aduana desde hace más de un mes y medio, sin explicación oficial. “Ya se inspeccionó todo, pero no nos habilitan la liberación”, señalaron fuentes universitarias, que además confirmaron que la reunión con el director de Aduana fue fijada recién para el 5 de noviembre.

El cargamento —paneles, chapas y pintura— llegó al puerto de Buenos Aires el 3 de septiembre, pero no fue liberado. La universidad advierte que los próximos envíos contendrán componentes electrónicos, “la parte realmente útil del telescopio”, por lo que temen que el retraso se profundice.

Contexto político y geopolítico

En paralelo, el convenio original firmado en 2015 entre China, la UNSJ, el Conicet y el Gobierno de San Juan caducó en junio pasado, lo que dejó al proyecto en una situación jurídica incierta. Pese a ello, la universidad había mantenido gestiones para renovar el acuerdo y completar la instalación.

El nuevo escenario se da en medio del alineamiento del Gobierno nacional con Washington. Estados Unidos, a través del Tesoro y la Casa Blanca, expresó en reiteradas oportunidades su preocupación por el avance de proyectos chinos en áreas consideradas “estratégicas” dentro de América Latina.

Por ahora, el futuro del CART es incierto. Si el Ministerio de Defensa no aprueba la continuidad, el proyecto podría quedar paralizado a un paso de su finalización.