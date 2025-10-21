"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > radiotelescopio

Radiotelescopio chino, en la cuerda floja: el gobierno puso un freno clave

Una nueva resolución del Gobierno nacional impone un control del Ministerio de Defensa sobre obras con posible impacto estratégico. El proyecto del radiotelescopio chino-argentino en Barreal podría quedar paralizado.

Mientras el Gobierno de Javier Milei busca afianzar su vínculo con Estados Unidos y tomar distancia de China, un proyecto científico de magnitud internacional en San Juan quedó en riesgo. Se trata del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART), una estructura de 40 metros de diámetro que se construye en Barreal gracias a un convenio de cooperación con el país asiático.

Este martes, una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, introdujo un cambio decisivo: a partir de ahora, todo proyecto relacionado con radares, observatorios o sistemas aeroespaciales deberá contar con autorización expresa del Ministerio de Defensa. La medida, publicada en el Boletín Oficial, agrega un nuevo filtro que podría frenar definitivamente la obra sanjuanina.

image

La disposición ordena que “todas las jurisdicciones con competencia en el otorgamiento de autorizaciones” remitan sus expedientes al Ministerio de Defensa antes de emitir dictámenes. El organismo analizará la posible afectación a la seguridad nacional. Fuentes del área explicaron que la decisión responde a criterios geopolíticos vinculados a la presencia china en territorio argentino.

Te puede interesar...

En el Gobierno nacional reconocen que existen actualmente cuatro proyectos en evaluación: dos impulsados por China, uno por Estados Unidos y otro por la Unión Europea. Aunque la resolución no menciona obras en curso, su alcance genera incertidumbre sobre el CART, que ya está en su fase final de construcción en El Leoncito, Calingasta.

Un proyecto avanzado y hoy paralizado

El radiotelescopio, impulsado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Conicet, el Gobierno provincial y la Academia China de Ciencias, está pensado para estudios astronómicos mediante ondas de radio. En el predio trabajan técnicos chinos junto a profesionales locales, y la estructura principal ya está prácticamente montada.

Sin embargo, desde la UNSJ denunciaron que parte del equipamiento permanece retenido en la Aduana desde hace más de un mes y medio, sin explicación oficial. “Ya se inspeccionó todo, pero no nos habilitan la liberación”, señalaron fuentes universitarias, que además confirmaron que la reunión con el director de Aduana fue fijada recién para el 5 de noviembre.

El cargamento —paneles, chapas y pintura— llegó al puerto de Buenos Aires el 3 de septiembre, pero no fue liberado. La universidad advierte que los próximos envíos contendrán componentes electrónicos, “la parte realmente útil del telescopio”, por lo que temen que el retraso se profundice.

Contexto político y geopolítico

En paralelo, el convenio original firmado en 2015 entre China, la UNSJ, el Conicet y el Gobierno de San Juan caducó en junio pasado, lo que dejó al proyecto en una situación jurídica incierta. Pese a ello, la universidad había mantenido gestiones para renovar el acuerdo y completar la instalación.

El nuevo escenario se da en medio del alineamiento del Gobierno nacional con Washington. Estados Unidos, a través del Tesoro y la Casa Blanca, expresó en reiteradas oportunidades su preocupación por el avance de proyectos chinos en áreas consideradas “estratégicas” dentro de América Latina.

Por ahora, el futuro del CART es incierto. Si el Ministerio de Defensa no aprueba la continuidad, el proyecto podría quedar paralizado a un paso de su finalización.

Temas

Te puede interesar