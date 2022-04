Quedó inaugurada la segunda etapa del hospital Julieta Lanteri

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Arquitectura, concluyó la construcción del nuevo Hospital Julieta Lanteri. Esta obra fue una de las metas planteadas por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud Pública, con miras a lograr una alta calidad en la prestación sanitaria con alcance a toda la población.

Este edificio pertenecía al denominado Hospital Mental de Zonda, en el departamento Rivadavia; sin embargo, el nosocomio debió atravesar un proceso de refuncionalización edilicia para adecuarse a la legislación vigente, que estipula la prohibición de crear nuevos centros de salud mental, tanto públicos como privados, y adaptar los actuales hasta su reconversión en dispositivos de inclusión social.

La segunda etapa de la obra contempla en su nueva infraestructura un edificio principal de recepción, consultorios externos, urgencias, administración, farmacia, kinesiología, rayos y laboratorio, entre otros adelantos.

El gobernador destacó el esfuerzo de la sociedad sanjuanina para afrontar la pandemia y puso en valor que "los sanjuaninos transformamos un problema en una gran oportunidad. A la pandemia le respondimos con la construcción, algunos entregados y otros en proceso licitatorio, de 12 nuevos hospitales en San Juan".

En ese sentido detalló las distintas obras sanitarias que se están desarrollando en la provincia y agradeció los fondos que destinará el ministerio que conduce Vizzotti.

Luego, dijo que la sociedad sanjuanina se puso grandes desafíos y que entre ellos se destaca la modernización en materia de salud.

Además ratificó la inclusión del Hospital Julieta Lanteri y dijo que "el sector de salud nos enseña a la sociedad que la única manera de construir una sociedad distinta es hacerla inclusiva".

A continuación, Carla Vizzotti, ministra de Salud de Nación, destacó que San Juan piensa a la salud como una prioridad y puso en valor la transición del hospital Julieta Lanteri.

"Esta decisión política del gobernador Uñac es muy relevante. Desde Nación acompañaremos con 600 millones de pesos, fondos para poder equipar el Hospital y continuar apoyando las acciones que necesite San Juan en materia salud", aseguró Vizzotti.

Culminando su discurso, Vizzotti dijo que "estas decisiones cambian vida, San Juan es punta de lanza en la Argentina con este sustancial cambio y trabajaremos con Alejandra para que cada vez más provincias puedan avanzar hacia la polivalencia".

Por su parte, Venerando expresó: “Cuando una hace memoria de las transformaciones y de la importancia del respeto a la ley, vemos que este hospital sufrió diferentes contingencias. Si no hubiera sido por el acompañamiento del gobernador, hoy no estaríamos disfrutando de este hermoso edificio. La transformación debía darse con la infraestructura y con el recurso humano, lo que se logra con el apoyo de las autoridades. Este hospital se transformó de monovalente a polivalente, no solo para los usuarios, sino también para la comunidad de Rivadavia, Ullum, Zonda formando parte de esta red sanitaria y que fomentará la descentralización por la que venimos trabajando”, dijo la ministra.

La funcionaria habló también sobre el nombre del hospital, Julieta Lanteri, “una médica emblemática por su vocación de servicio a la salud, sino por la lucha de sus ideales por los derechos, hoy por los de los sanjuaninos”, recalcó.

Finalmente, Venerando se despidió manifestando que “es un orgullo para mí ser parte de estos cambios. Quiero pedir a todos que nos comprometamos. Gracias gobernador por poner la salud en un lugar prioritario. La salud es de todos y para todos”.

Por su lado, Ortiz Andino destacó que el gobernador "nos da la oportunidad de seguir llevando adelante este tipo de obras".

Luego, puso en valor el cambio del lugar y dijo que "la obra total tiene alrededor de 8500 metros cuadrados y la inversión total con fondos provinciales ha sido de 840 millones de pesos".

Seguidamente valoró todas las obras de salud que se desarrollaron en contexto de pandemia como el Hospital de 25 de Mayo, el Centro de Medicina Nuclear y puso en valor el avance de las distintas obras como: "se está llevando adelante la última etapa del Hospital Marcial Quiroga, hay un gran avance en el Hospital San Roque, va avanzando muy bien el Hospital de Rodeo y Calingasta, todo esto con fondos de la provincia, de Nación y Fideicomiso de la Minería".

Para culminar hizo hincapié en que también se está trabajando con Hospitales de Angaco, San Martín, Caucete y Valle Fértil, sumado a los tres microhospitales en Los Berros, Ullum y Zonda.

Posteriormente, el intendente Fabián Martín dijo que las políticas que se llevaron a cabo durante el Gobierno de Sergio Uñac son "políticas de Estado que quedarán en la historia para el servicio de salud que presta la provincia".

Mientras que Laura Tamarit, quien agradeció a los presentes y puso en valor la transformación de un hospital monovalente a polivalente.

En ese sentido dijo que "tenemos todo lo necesario para que el Hospital funcione como la gente lo necesita y pueda desarrollar todo su potencial", además agregó que "nos animamos a pasar de monovalente a polivalente sin perder la esencia".

Además de los asistentes mencionados, se encontraban el secretario del Ministerio de Salud de la Nación Víctor Urbani; secretario de Obras de la Provincia, Carlos Rollán;; subsecretaria de la Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, Edith Benedetti; subsecretario de Calidad del mismo ministerio, Claudio Ortiz; directora de Arquitectura, Licia Sánchez; subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas del Ministerio de Salud de Mendoza, Mariana Alvarez; secretario Administrativo, Guillermo Benelbaz; secretaria Coordinación Administrativa Financiera, Alina Almazán; subsecretario de Medicina Preventiva Matías, Espejo; jefe de Zona Sanitaria 4, Walter Antuña; directora del hospital Julieta Lanteri, Laura tamarit; el secretario General de ATSA, Alfredo Duarte; los diputados provinciales, Sergio Miodosky, Nancy Picón y Florencia Peñaloza, además de concejales de Rivadavia.

Hospital Lanteri

Más sobre el Hospital Julieta Lanteri

Con el objetivo de que el centro de salud trabajara con los nuevos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, la Dirección de Arquitectura encabezó las obras de refuncionalización en el edificio transformando la entidad unívoca y monovalente en un hospital polivalente, en pos de la inclusión de los pacientes psiquiátricos en instituciones de salud tradicionales.

La primera etapa de la obra se inauguró en marzo de 2019, estrenando el nombre de Hospital Julieta Lanteri. En esa oportunidad quedaron operativos dos pabellones con 8 habitaciones con dos camas cada una, 16 camas en total en cada ala para internación. Allí se trasladaron los pacientes que estaban internados, para continuar trabajando con la revinculación y procesos de alta y externación posteriores.

La segunda etapa contempla en su nueva infraestructura un edificio principal de recepción, consultorios externos, urgencias, administración, farmacia, kinesiología, rayos y laboratorio. El edificio cuenta con una superficie cubierta total de 8500 m2.

Además, contará con el sector de apoyatura que posee con edificio de control y acceso, 4 talleres, ropería y economato, sala de generadores y tableros, cámara de regulador de gas existente y estacionamiento.

Este nuevo gran centro de salud transformó a la institución neuropsiquiátrica en un hospital polivalente, ampliando la cantidad y calidad de sus servicios para más sanjuaninos y sanjuaninas.

El nuevo hospital está compuesto por sectores conformados a partir de espacios semi-cubiertos y descubiertos a efectos de brindar espacios de encuentro y de estar al aire libre, a salvo de vientos, bien asoleados y parquizados. En todo momento se ha buscado favorecer la relación entre el adentro y el afuera, la disponibilidad de terreno y el paisaje circundante no sólo revisten gran valor estético sino también terapéutico. Así mismo, se definieron dentro del diseño paisajístico del predio, espacios estancos concebidos para la interacción y la reflexión, en situaciones semicubiertas, como pérgolas y galerías, en directa relación con las áreas de esparcimiento y terapias dentro del complejo.

En cuanto a los recorridos, se plantearon dos anillos concéntricos: el anillo exterior sirve como circulación vehicular de servicios, llegando a todos los edificios a través de sus accesos secundarios, mientras que el interior es un recorrido peatonal, entendido como un paseo a través del parque, que conecta todos los espacios, tanto interiores como sus expansiones semicubiertas.

Para la construcción del edificio se usaron materiales de bajo mantenimiento y bajo costo de reparación, privilegiando la obra seca y los materiales prefabricados, buscando una racionalización de los recursos, no sólo de la inversión, sino también durante la vida de los edificios en el tiempo y sus posibles cambios.

El proyecto de refuncionalización del nosocomio constó de:

Edificio de control y acceso, Sala de Generadores y Tableros, y Cámara de regulador de gas existente.

Estacionamiento.

Edificio principal de recepción, Consultorios externos, Urgencias, Administración, Farmacia, Kinesiología, Rayos y Laboratorio.

Edificio Comedor, Cocina y Lavandería.

4 Casas.

4 Talleres.

2 Edificios de Internación.

Sala de Máquinas y depósito general.

Ropería y Economato.

Planta de Tratamiento de líquidos cloacales.

2 Torres de tanques

Las divisiones interiores de espacios son de tabiques de construcción en seco (tabique de roca de yeso), los pisos interiores y los revestimientos son de porcelanato y las carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad. El complejo está dotado de todas las instalaciones tanto de gas, sanitarias, eléctricas, gases medicinales, termomecánicas y de seguridad.