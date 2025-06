Por primera vez, una mujer fue nombrada subdirectora del Penal

Con más de 20 años de trayectoria, Iragorre ha desempeñado funciones en distintas áreas de seguridad dentro de los sectores Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4. Además, ocupó cargos en áreas administrativas como Secretaría General, jefe de Régimen Correccional, jefe de División Sanidad, Coordinadora de la Escuela de Seguridad Penitenciaria, y jefe de Cuerpo Penitenciario, siendo la primera mujer en acceder a esa función.

A su vez, el Alcaide Mayor Antonio Olivares asumió como jefe del Cuerpo Penitenciario, tras una extensa trayectoria dentro del sistema penitenciario que comenzó en el 2002. Con 23 años de carrera, estuvo en seguridad interna y externa en distintos sectores, también en las divisiones Requisa, Traslado y Movilidades, Armería, Régimen Correccional, Protocolo y Jefatura de Sanidad. Su experiencia y conocimiento profundo del funcionamiento operativo lo convierten en una imagen de referencia para el personal gracias a su formación en ejecución penal, liderazgo y curso de COAP.

En la continuidad del acto, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado hizo uso de la palabra y expresó que “hoy no es un día más, es un hecho trascendente en la movilidad institucional, resultado del trabajo en equipo de todo el personal del SPP sin distinción de jerarquías, que permite dar continuidad a los cargos de conducción”. Además, remarcó: “Esto refleja el profesionalismo y la capacitación continua al servicio de la seguridad de San Juan, e insto a que sigamos cumpliendo la misión que nos encomiendan la Constitución, los tratados internacionales y la ley de ejecución penal”.

Por su parte, el director Carlos Suárez dijo que “este nombramiento tiene una trascendencia institucional y simbólica, ya que no solo reconoce la trayectoria de Norma, sino que también marca un precedente para todas las mujeres de la fuerza, demostrando que el liderazgo no tiene género, pero sí valores como el esfuerzo, la coherencia y la responsabilidad”. “Olivares representa al cuerpo operativo de seguridad y asume la responsabilidad de tomar decisiones con criterio, fruto de una carrera construida con humildad, conocimiento práctico y respeto institucional, en una gestión donde la capacidad, la equidad y la transparencia son herramientas reales para construir un servicio penitenciario moderno y humano” agregó Suárez.

Finalmente, la subdirectora Norma Iragorre repasó su trayectoria y afirmó: “Después de 20 años de servicio, dedicación y esfuerzo, me siento honrada en asumir este cargo de subdirectora”. Recordó su paso por el sector de mujeres, donde comenzó como oficial y luego fue jefa, y señaló que “Esta experiencia me enseñó la importancia de la empatía, la comprensión y la dedicación con las mujeres privadas de libertad”. Por último, expresó: “Quiero agradecer a la familia, ese eslabón fundamental que siempre me acompañó y es un apoyo incondicional para seguir adelante”.

De la jornada también participaron la ministro de Gobierno, Laura Palma; intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; representantes de las Fuerzas de Seguridad; directores de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público; y jefes y personal penitenciario.