Por Los Pumas, la ocupación hotelera tocó su tope máximo

Así lo manifestaron a sanjuan8.com desde la Cámara Hotelera y Gastrónomica, desde donde señalaron que el pico máximo de demanda es para este viernes. El gasto promedio, según las estimaciones es de $1.600 por día, por persona.





Augusto Nehin, representante del sector, explicó que durante el Vollleyball Nations League la demanda de hoteles llegó al 79% y resaltó que la diferencia está dada por que Gales viene con todos los titulares. "Esto hace que los fanáticos no quieran perderse el despliegue deportivo de estas dos selecciones. A esto hay que sumarle los mendocinos que vienen por el día y que pese a no pernoctar, gastan en el rubro gastronomía en particular.





El seleccionado de Rugby se enfrenta mañana, en el Estadio San Juan del Bicentenario, ante Gales, a las 16.30.

La ocupación hotelera está a pleno en San Juan por segundo fin de semana consecutivo. Sin embargo esta vez Los Pumas pudieron más que la Selección Argentina de Vóley y coparon la provincia de fanáticos.