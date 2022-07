Cuando se entrevistó con las autoridades de la escuela de Rawson para definir un destino más seguro para su hijo, no recibió contención; por el contrario, marcaron la duda contra el adolescente agredido. "Me dijo que estuvo investigando entre los compañeros y que le habían dicho que mi hijo había consumido esos medicamentos antes. Pero yo fui con el informe del médico en la mano, que decía que esa ingesta había sido mínima (por eso se salvó de morir) y que no había había restos anteriores de ningún medicamento similar. No me dijo nada", Johana fue clara en el relato que emitió a sanjuan8.com. De pronto, su hijo pasó a ser victimario y no víctima, es por eso que tomó la decisión de cambiarlo de institución.