Por disturbios: más de 80 detenidos en los festejos en la plaza 25 de Mayo

Leé también: Después de la celebración, llegaron los destrozos

De acuerdo al relevamiento expresado unos 250 agentes salieron a las calles a controlar y prevenir desmanes en el microcentro, más, la misma cantidad de funcionarios en Centro Cívico, Teatro del Bicentenario y Plaza Villa Krawse.

“Aún, no se han registrado denuncias por delitos contra la propiedad de parte de propietarios de inmuebles, comercios, etc. Junto a Autoridades Municipalidad de la Capital, se destaca que no se han registrado destrozos ni incidentes de gravedad por los festejos mencionados”, expresó parte del comunicado.

Luego de la finalización del control, Carlos Munisaga secretario de Seguridad y Orden Público agradeció a los efectivos.

Parte de los detenidos

-Cría 2da Concepción: 3

-Cría 3era Trinidad: 12

-Cría 4ta Desamparados: 14

-Cría 6ta Rawson: 9

-Cría 9na Caucete: 29

-Cría 10ma 25 de mayo: 5

-Cría 17 Chimbas: 7

-Cría 33 (Barreal): 2