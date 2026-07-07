Bélgica aplastó 4-1 al anfitrión Estados Unidos y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 con un fútbol implacable y, por momentos, de alto vuelo. Sin embargo, la noche en la concentración no se cerró con una sonrisa debido a la grave lesión que sufrió Amadou Onana. El desconsuelo al retirarse de la cancha presagiaba lo peor y así fue.
Amadou Onana se perderá los cuartos de final del Mundial
El mediocampista se torció la rodilla derecha en el inicio del partido contra Estados Unidos, se retiró del campo entre lágrimas y este martes, resonancia de por medio, se constató la rotura del ligamento cruzado anterior.