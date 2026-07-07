Amadou Onana se perderá los cuartos de final del Mundial

Este martes, luego de haberse sometido a una resonancia magnética y a otros estudios complementarios, se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. No solo se pierde los cuartos de final contra España, el próximo viernes desde las 16 en Los Ángeles, sino que estará alrededor de ocho meses fuera de las canchas.

Una baja sensible para el técnico Rudi García, quien lo consideraba una pieza valiosa en el engranaje del mediocampo y por segunda vez en el torneo había apostado por su titularidad. Para su mala suerte y la de toda Bélgica, duró apenas 17 minutos en cancha. En su afán por puntearle una pelota aérea a Christian Pulisic, levantó la pierna derecha y, al momento de caer, se le quedó clavada en el campo de juego del Lumen Field de Seattle.