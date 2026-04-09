Alarma en una escuela: un alumno llevó un arma y explicó por qué

El episodio ocurrió cerca de las 12, cuando las autoridades del establecimiento alertaron al 911. Al llegar, los uniformados entrevistaron al menor en presencia del director, quien entregó voluntariamente el objeto: una pistola de airsoft con cinco municiones plásticas en su cargador.

Según relató el propio adolescente, decidió llevar el arma debido a que es víctima de situaciones reiteradas de bullying por parte de compañeros. Al momento del procedimiento, el joven ya se encontraba acompañado por su madre, de 44 años, quien fue notificada formalmente sobre el inicio de las actuaciones.