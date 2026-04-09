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Alarma en una escuela: un alumno llevó un arma y explicó por qué

Un alumno de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Pocito. Dijo que sufría bullying. Intervino la Policía y el caso quedó en manos de la Justicia.

Un operativo policial se desplegó este jueves al mediodía en una escuela de Pocito tras detectarse que un alumno de 14 años había ingresado con una réplica de arma de fuego tipo airsoft. La situación generó alarma en la comunidad educativa y derivó en la inmediata intervención de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur.

El episodio ocurrió cerca de las 12, cuando las autoridades del establecimiento alertaron al 911. Al llegar, los uniformados entrevistaron al menor en presencia del director, quien entregó voluntariamente el objeto: una pistola de airsoft con cinco municiones plásticas en su cargador.

Según relató el propio adolescente, decidió llevar el arma debido a que es víctima de situaciones reiteradas de bullying por parte de compañeros. Al momento del procedimiento, el joven ya se encontraba acompañado por su madre, de 44 años, quien fue notificada formalmente sobre el inicio de las actuaciones.

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Tras el secuestro del elemento, se dio intervención al fuero de Niñez y Adolescencia. La causa quedó bajo la órbita del Primer Juzgado Penal, a cargo de la jueza Elva Maní, y las actuaciones fueron radicadas en la Comisaría 6ª, donde se inició un expediente contravencional.

El caso ahora avanza en el ámbito judicial, donde se evaluarán las circunstancias del hecho y las medidas a adoptar, en un contexto que vuelve a poner en foco la problemática del acoso escolar dentro de las instituciones educativas.

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