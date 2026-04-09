Un operativo policial se desplegó este jueves al mediodía en una escuela de Pocito tras detectarse que un alumno de 14 años había ingresado con una réplica de arma de fuego tipo airsoft. La situación generó alarma en la comunidad educativa y derivó en la inmediata intervención de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur.
Alarma en una escuela: un alumno llevó un arma y explicó por qué
Un alumno de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Pocito. Dijo que sufría bullying. Intervino la Policía y el caso quedó en manos de la Justicia.