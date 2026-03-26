Este jueves 26 de marzo, el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, emitió un nuevo reporte sobre el estado de transitabilidad del Paso Internacional por Agua Negra. Según el informe oficial, la conexión binacional que une a la provincia con la Región de Coquimbo se encuentra totalmente habilitada para la circulación de vehículos.
Paso de Agua Negra: informan que el camino internacional se encuentra habilitado
El Ministerio de Gobierno detalló que la Ruta Nacional 150 opera con normalidad en su horario habitual de 08:00 a 16:00 horas.