Paso de Agua Negra: informan que el camino internacional se encuentra habilitado

El tránsito por la Ruta Nacional 150 está permitido dentro de la ventana horaria establecida de 08:00 a 16:00 horas, horario en el que se encuentran operativos los servicios de control aduanero y migratorio.

Recomendaciones para conductores

Dadas las características geográficas del cruce, que alcanza altitudes superiores a los 4.700 metros sobre el nivel del mar, desde los organismos de control se hizo especial hincapié en las normas de seguridad vial: