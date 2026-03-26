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Paso de Agua Negra: informan que el camino internacional se encuentra habilitado

El Ministerio de Gobierno detalló que la Ruta Nacional 150 opera con normalidad en su horario habitual de 08:00 a 16:00 horas.

Este jueves 26 de marzo, el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, emitió un nuevo reporte sobre el estado de transitabilidad del Paso Internacional por Agua Negra. Según el informe oficial, la conexión binacional que une a la provincia con la Región de Coquimbo se encuentra totalmente habilitada para la circulación de vehículos.

El tránsito por la Ruta Nacional 150 está permitido dentro de la ventana horaria establecida de 08:00 a 16:00 horas, horario en el que se encuentran operativos los servicios de control aduanero y migratorio.

Recomendaciones para conductores

Dadas las características geográficas del cruce, que alcanza altitudes superiores a los 4.700 metros sobre el nivel del mar, desde los organismos de control se hizo especial hincapié en las normas de seguridad vial:

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  • Iluminación: Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas en todo momento.

  • Velocidad: Se solicita un firme respeto a los límites de velocidad establecidos para evitar siniestros en zonas de curvas y pendientes.

  • Prudencia: Mantener precaución constante durante todo el trayecto debido a las condiciones cambiantes del camino de alta montaña.

Información en tiempo real

Para aquellos viajeros que planifiquen cruzar hacia Chile o ingresar a la Argentina, el Gobierno de la Provincia recordó que se encuentra disponible el sitio web oficial https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/. En dicha plataforma, los usuarios pueden acceder a datos actualizados sobre el clima, estado de la calzada y posibles demoras en el complejo fronterizo.

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