Paro de la CGT, quiénes se adhieren a la medida de fuerza

En el sector aerocomercial, los gremios Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) confirmaron su adhesión, lo que provocará cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en distintos aeropuertos del país.

También se verá afectado el transporte de cargas, ya que el gremio de Camioneros conducido por la familia Moyano anunció su participación en la huelga, lo que impactará en la logística y la distribución de mercaderías.

En el ámbito estatal, tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se suman al paro, por lo que se verá resentida la atención en dependencias públicas.

En educación, confirmaron su adhesión la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Unión Docentes Argentinos (UDA) y Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), por lo que no habrá clases en la mayoría de las instituciones públicas.

Por su parte, la Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención presencial en las entidades financieras durante la jornada.

Comercio y servicios

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) también anunció su participación en la medida de fuerza, lo que podría resentir la atención en locales comerciales y supermercados.

De esta manera, el paro general convocado por la CGT tendrá un fuerte impacto en el transporte, la administración pública, la educación, el sistema bancario y el comercio, en una jornada que marcará un nuevo capítulo en el debate por la reforma laboral.