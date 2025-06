Paro de colectivos: UTA rechazó la oferta y sigue la conciliación

Ante la falta de participación empresarial, el subsecretario de Trabajo, Franco Raúl Marchese, decidió convocar a una nueva audiencia para el jueves 3 de julio a las 11 horas y ordenó notificar formalmente a ATAP para garantizar su presencia.

El gremio dejó constancia en actas de que las empresas “no están cumpliendo lo pactado”, lo que profundiza el malestar y mantiene el riesgo latente de nuevas medidas de fuerza.

¿Habrá paro?

Por ahora, la UTA no confirmó ninguna medida concreta, pero desde el sector sindical no descartan retomar los paros si el diálogo no avanza. La situación del transporte público en la provincia sigue siendo incierta, en un contexto donde la tensión gremial y la falta de respuestas del sector empresario vuelven a poner en jaque el servicio.