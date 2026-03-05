El argentino Faustino Oro quedó a un paso de convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez. Hoy, en la novena y última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú, cayó en piezas blancas ante la promesa rusa Aleksey Grebnev. El “Messi del ajedrez” no pudo superar la marca establecida en 2021 por el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título a los 12 años, 4 meses y 25 días.
Faustino Oro perdió en la ronda final del Open Internacional Aerofolot de Moscú
El argentino de 12 años, perdió con el ruso Aleksey Grebnev y no pudo convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez