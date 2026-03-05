Faustino Oro perdió en la ronda final del Open Internacional Aerofolot de Moscú

Si el prodigio argentino triunfaba, escribirá su nombre en la historia a los 12 años, 4 meses y 19 días, seis días menos que su antecesor, pero no pudo superar a un ajedrecista que está en el mejor momento de su carrera. Grebnev llegó 10 minutos tarde al comienzo de la partida y decidió jugar una línea secundaria. Lo hizo enfrentar con un tipo de posición que Faustino desconoce, gran logro para el ruso que está atravesando el mejor momento de su carrera.

Hacia el final de la partida, el ruso llegó con mayor tiempo (más de 10 minutos que Oro) y eso significó una ventaja, que finalmente utilizó para superar a Faustino. El Open de Moscú representó su oportunidad definitiva para la tercera norma que lo consagraría en la élite. Más allá de la derrota, el impacto del niño prodigio, que logró récords y puso su nombre en boca de leyendas de la disciplina, es reconocido en el mundo del ajedrez.