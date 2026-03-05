"
Faustino Oro

Faustino Oro perdió en la ronda final del Open Internacional Aerofolot de Moscú

El argentino de 12 años, perdió con el ruso Aleksey Grebnev y no pudo convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

El argentino Faustino Oro quedó a un paso de convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez. Hoy, en la novena y última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú, cayó en piezas blancas ante la promesa rusa Aleksey Grebnev. El “Messi del ajedrez” no pudo superar la marca establecida en 2021 por el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título a los 12 años, 4 meses y 25 días.

Si el prodigio argentino triunfaba, escribirá su nombre en la historia a los 12 años, 4 meses y 19 días, seis días menos que su antecesor, pero no pudo superar a un ajedrecista que está en el mejor momento de su carrera. Grebnev llegó 10 minutos tarde al comienzo de la partida y decidió jugar una línea secundaria. Lo hizo enfrentar con un tipo de posición que Faustino desconoce, gran logro para el ruso que está atravesando el mejor momento de su carrera.

Hacia el final de la partida, el ruso llegó con mayor tiempo (más de 10 minutos que Oro) y eso significó una ventaja, que finalmente utilizó para superar a Faustino. El Open de Moscú representó su oportunidad definitiva para la tercera norma que lo consagraría en la élite. Más allá de la derrota, el impacto del niño prodigio, que logró récords y puso su nombre en boca de leyendas de la disciplina, es reconocido en el mundo del ajedrez.

En la doble jornada celebrada este miércoles en los salones del Hotel The Carlton, en Moscú, Faustino demostró una actuación sobresaliente: ganó ambos enfrentamientos, manteniéndose entre los 22 mejores del torneo, que reúne a figuras de élite bajo el sistema suizo. Partido como preclasificado N°35, ya suma 5,5 puntos y se encuentra a solo 1,5 de distancia del líder, el ruso Ian Nepomniachtchi, subcampeón mundial.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) exige que para obtener el título de gran maestro un jugador menor de 14 años reúna tres normas en torneos internacionales, mantenga una actuación superior a 2.600 puntos de Elo y complete su última norma en un torneo abierto. Oro, que nació en el barrio porteño de San Cristóbal y se radicó junto a sus padres Alejandro y Romina en Badalona, cumplió ya dos de estos requisitos en Madrid y Buenos Aires durante 2025.

