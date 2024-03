Según lo detallado en la conferencia, se implementarán dos listas de prestadores: aquellos que cobran plus y aquellos que no. Los prestadores que no cobren plus serán sujetos a un sistema de pago diferenciado por parte del estado, con la intención de fomentar su participación en la red de prestadores de la obra social.

Para aumentar la transparencia y la participación de los afiliados en este proceso, la OSP anunció planes para involucrarlos directamente. A través de la página web de la obra social, los afiliados podrán informar con qué médicos han tenido que pagar plus, comenzando desde el día de hoy.