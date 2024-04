Orrego pidió a la Difunta: "Que nos ilumine para tomar decisiones correctas"

Y agregó: “A los sanjuaninos, que sepan que todos los días me levanto muy temprano y me acuesto tarde pensando cómo mejorar las cosas. No tengo manos mágicas, pero les puedo asegurar la disciplina y el comportamiento para trabajar todos los días para que nos vaya mejor. Por supuesto que me puedo confundir, porque soy un ser humano, pero siempre pensando en lo mejor para San Juan. En estos tiempos difíciles, hay dos formas de enfrentar los problemas: juntos o separados. Los sanjuaninos en eso somos inteligentes y sabemos que juntos es mejor”, finalizó el gobernador, en diálogo con Canal 8.

marcelo orrego.jpg