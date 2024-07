Orrego confirmó que este año no habrá Espectáculo Final y Reina del Sol

Por otro lado, explicó: “Se hará en el Estadio (Bicentenario) para bajar los costos. El Predio Ferial (Costanera) no estaba en condiciones, además hay que poner muchos grupos electrógenos, vestuarios y los módulos de las tribunas son muy caros. Ahora vamos a tener tribunas naturales y vamos a bajar mucho los costos. Además, la idea es que no solo tenga vida de noche, sino también de día, con nuestros productores, industriales, empresarios y agregados comerciales de distintos países del mundo, que tengan un intercambio y hagan negocios, porque de eso se trata. Me reunió con representantes de Canadá, Australia y Alemania, y todos me han dicho que sí”.

Ante la consulta de si en la edición 2024, para la que solo restan cuatro meses, habrá Espectáculo Final, el gobernador aclaró que “no hay tiempo, después podemos considerarlo, porque yo no tengo problema de volver a lo que se hacía”.

Por otro lado, respecto a si habrá elección de Reina del Sol, subrayó: “Por este año no, lo vamos a considerar el año que viene. Creo que es bueno y lindo, pero hay que considerar los tiempos”.

Para finalizar, remarcó que “este año no es normal, es un año muy distinto donde los tiempos han cambiado y donde la Argentina va a ser volátil”.