Odontólogos, en alerta por retrasos en los pagos y falta de insumos

"Si bien con las obras sociales logramos ciertos reacomodamientos en los montos de las prestaciones, al pagarlo con una diferencia que va entre un mes y medio y dos meses, la inflación absorbe esa suba. Nunca llegamos ni siquiera a equiparar a la inflación", expresó Castro.

Por este motivo, los pacientes padecen el cobro de cargos extras por tratamientos que exceden el alcance de las coberturas o el uso de técnicas que no están incluidas.

"No queremos llegar a la suspensión del servicio porque, en ese caso, perdemos todos. El paciente no va sino tiene obra social y nosotros no tenemos a quien atender", afirmó el referente del Círculo Odontológico.

Por otro lado, Castro detalló que la suba del valor del dólar también perjudicó al sector dado el uso de productos importados. "El 50% de nuestra actividad se basa en el uso de insumos, cuyos precios se incrementaron notablemente. Además, algunos son muy difíciles de conseguir y otros directamente no los encontramos", resaltó.

En este sentido, el odontólogo destacó que hubo subas de hasta un 200% en algunos productos y a muchos proveedores les queda poco margen o ya no cuentan con cupo en dólares para importar.

Por último, el presidente de la entidad mencionó que el bono de $60.000 para trabajadores también puso en aprietos al sector debido a que deben buscar de dónde desembolsar ese monto imprevisto para su pago a secretarias, personal de maestranza, entre otros.