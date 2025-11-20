"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > City

Nuevo city tour: el bus descapotable empezó a recorrer la ciudad

Por primera vez se lanzó un city tour con colectivos descapotables que recorre puntos históricos de San Juan. La propuesta funciona en el marco de la Fiesta del Sol y ya despertó gran interés.

Por primera vez en San Juan comenzó a funcionar un city tour con colectivos descapotables que recorren sitios emblemáticos de la capital. La iniciativa se desarrolla en el marco de la Fiesta Nacional del Sol y podría convertirse en un proyecto turístico estable para incentivar la llegada de visitantes a la provincia.

El recorrido incluye puntos históricos y culturales distribuidos en cuatro paradas: la Plaza 25 de Mayo, la Estación San Martín, el monumento al General San Martín y el Museo de Historia Urbana, ubicado sobre calle 25 de Mayo. Luego, la unidad continúa hacia la Casa Natal de Sarmiento y reinicia la vuelta. Al igual que en otras ciudades del país, el colectivo no se detiene fuera de las paradas establecidas, por lo que los pasajeros pueden descender, recorrer el entorno y volver a subir cuando el vehículo regrese.

Las salidas de este viernes 21 y sábado 22 de noviembre serán a las 10. Quienes quieran participar pueden reservar lugar por WhatsApp o acercarse directamente a la Catedral en los días y horarios indicados.

Te puede interesar...

El debut del recorrido generó curiosidad entre vecinos y transeúntes, que se acercaron para observar la novedosa unidad y sumarse al paseo. Durante la jornada participaron alrededor de 60 personas, que disfrutaron de una vista elevada y panorámica de los principales sitios patrimoniales de la ciudad. Muchos de los presentes destacaron la propuesta y coincidieron en que este tipo de iniciativas podrían incorporarse de forma permanente como parte de la oferta turística local.

El trayecto inaugural contempló cinco puntos claves del patrimonio urbano: Plaza 25 de Mayo, Estación San Martín, Monumento al General San Martín, Museo de la Historia Urbana y Casa Natal de Sarmiento.

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, las unidades descapotables también serán utilizadas para el traslado de las candidatas de Emprendedoras del Sol durante las diferentes jornadas del evento.

Temas

Te puede interesar