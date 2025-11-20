Nuevo city tour: el bus descapotable empezó a recorrer la ciudad

El recorrido incluye puntos históricos y culturales distribuidos en cuatro paradas: la Plaza 25 de Mayo, la Estación San Martín, el monumento al General San Martín y el Museo de Historia Urbana, ubicado sobre calle 25 de Mayo. Luego, la unidad continúa hacia la Casa Natal de Sarmiento y reinicia la vuelta. Al igual que en otras ciudades del país, el colectivo no se detiene fuera de las paradas establecidas, por lo que los pasajeros pueden descender, recorrer el entorno y volver a subir cuando el vehículo regrese.

Las salidas de este viernes 21 y sábado 22 de noviembre serán a las 10. Quienes quieran participar pueden reservar lugar por WhatsApp o acercarse directamente a la Catedral en los días y horarios indicados.