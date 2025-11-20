Por primera vez en San Juan comenzó a funcionar un city tour con colectivos descapotables que recorren sitios emblemáticos de la capital. La iniciativa se desarrolla en el marco de la Fiesta Nacional del Sol y podría convertirse en un proyecto turístico estable para incentivar la llegada de visitantes a la provincia.
Nuevo city tour: el bus descapotable empezó a recorrer la ciudad
