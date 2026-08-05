Chechu Zagarra entre el podio y la maternidad: "La lactancia también es disciplina"

Me acerqué para saludarla y encontré una postal que resume mucho más que una carrera: una deportista de alto rendimiento que, apenas cruza la meta, vuelve a ocupar otro de sus lugares, el de mamá.

No era un hecho aislado. La Maratón Internacional fue la cuarta competencia que disputa desde el nacimiento de Luca, una demostración de que la maternidad y el deporte pueden convivir.

La escena cobra un significado especial en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto con el objetivo de promover la lactancia como una práctica fundamental para la salud y el desarrollo de los bebés, además de visibilizar la importancia de acompañar a las madres para que puedan sostenerla.

"Es un estilo de vida que elijo y sinceramente no me imagino dejar mi deporte. El mejor legado que les puedo hacer a mis hijos es que vean que su mamá sigue haciendo lo que le gusta y que es feliz haciéndolo", dice Chechu, convencida de que sus hijos también aprenden observando.

Su regreso a las competencias no fue impulsivo. Explica que respetó los tiempos que necesitaba su cuerpo después del parto.

"Apenas me acomodé empecé a moverme de a poquito y cuando me sentí en condiciones empecé a competir. Hay que aceptar el proceso y empezar de cero", cuenta.

"La lactancia también es una disciplina"

La imagen de Chechu amamantando después de correr despertó admiración entre quienes la rodeaban. Ella, en cambio, la vive con absoluta naturalidad. "Uno lo vive como algo totalmente natural. Terminó la carrera, fantástico... ahora sigue mi vida: ser mamá y amamantar", relata.

Para ella, la organización que exige el deporte también le permitió sostener la lactancia.

"La lactancia también es una disciplina. Es un relojito porque el bebé te va marcando los tiempos y creo que el deporte también te da esa organización", explica.

Antes de largar la competencia ya había calculado cuánto tiempo pasaría hasta que Luca volviera a necesitar alimentarse.

"Sabía el tiempo que le había dado de mamar y el tiempo que podía demorar en la carrera. Sabía que cuando llegara iba a tener mucha hambre", recuerda.

Más allá de sus beneficios nutricionales, asegura que hay algo que disfruta especialmente.

"Disfruto mucho darle el pecho. Más allá de todos los beneficios, disfruto muchísimo ese vínculo que se genera con el bebé", afirma.

Una inspiración para otras madres

Durante la entrevista, Chechu reconoce que muchas mujeres comenzaron a escribirle o a decirle que se convirtió en una referente para ellas.

"Cuando me dicen que soy un ejemplo me emociono, porque uno no imagina la inmensidad que puede generar algo que para una es totalmente natural", confiesa.

Y deja un mensaje para aquellas mujeres que sienten que, después de ser madres, deben postergar sus propios sueños.

"La maternidad es hermosa, pero también es difícil. No hay que dejarse de lado. Si queremos correr, bailar, pintar o hacer cualquier actividad que nos haga bien, hay que buscar ese espacio. Es un momento que nos conecta con nosotras mismas y esa energía también se la transmitimos a nuestros hijos", sostiene.

Antes de despedirse vuelve a una idea que atraviesa toda la conversación: el deporte forma parte de su identidad y también de la educación que quiere transmitirles a sus hijos.

Proximamente en Mujeres de Impacto: (Sábado 8/8 a las 12 horas por Canal 8)