San Juan 8 > Ovación > Desamparados

Desamparados, Unión y Atenas mandan en el Torneo Apertura

El Apertura 2026 jugó casi toda la fecha 2 y dejó a Desamparados, Unión y Atenas en lo más alto de la tabla. San Lorenzo de Ullum podría sumarse a la cima.

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol jugó casi toda la fecha 2 en la tarde del martes. Desamparados, Unión y Atenas fueron los únicos que ganaron los dos partidos en el inicio del certamen.

Desamparados sigue en lo más alto de la tabla del Apertura con su triunfo en casa ante Juventud Zondina. Agustín Aguilar anotó un doblete para el 2 a 0 del Puyutano.

Unión derrotó como visitante a Alianza y sigue prendido arriba en las posiciones. El Azul tuvo como goleadores a Kevin Frías y Nicolás Jorquera. El gol del Lechuzo lo convirtió Gonzalo Avellaneda.

Defensores de Argentino dio la sorpresa en el barrio Atlético con su triunfo 2 a 1 sobre Trinidad. Lucas Flores anotó el doblete para los visitantes. El gol del local lo anotó Leandro Rodríguez.

Colón se sumó a las victorias visitantes con su triunfo ante Rivadavia. El gol del Merengue fue obra de Fabián Carrizo.

El último triunfo visitante fue el de Atenas en Ullum. El Mirasol venció 2 a 0 a Villa Ibáñez con un doblete de Lorenzo Lepez y sigue en el lote de punteros.

Minero logró su primer triunfo en el torneo ante Marquesado. Fue 2 a 1 con goles de Francisco Salinas y Agustín Torres para el local, y Alí Casivar descontó para el Far West.

Peñarol y López Peláez igualaron 1 a 1 en Chimbas. Gerardo Morales abrió el marcador para el Tonelero y el Bohemio llegó al empate a través de Joel Carrizo.

El único partido sin goles se dio entre Rivadavia y 9 de Julio que repartieron puntos con el 0 a 0.

La fecha 2 se completará este miércoles, desde las 17.30, cuando Carpintería reciba a San Lorenzo de Ullum.

Torneo Apertura - Posiciones:

  1. Atenas 6
  2. Desamparados 6
  3. Unión 6
  4. Peñarol 4
  5. López Peláez 4
  6. Colón jr. 4
  7. Minero 4
  8. San lorenzo 3
  9. Def. de arg. 3
  10. Carpintería 1
  11. Trinidad 1
  12. Marquesado 1
  13. Juv. Zondina 1
  14. 9 de julio 1
  15. Rivadavia 1
  16. Alianza 0
  17. Villa ibáñez 0
  18. Sarmiento 0

