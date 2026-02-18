Desamparados, Unión y Atenas mandan en el Torneo Apertura

Defensores de Argentino dio la sorpresa en el barrio Atlético con su triunfo 2 a 1 sobre Trinidad. Lucas Flores anotó el doblete para los visitantes. El gol del local lo anotó Leandro Rodríguez.
Colón se sumó a las victorias visitantes con su triunfo ante Rivadavia. El gol del Merengue fue obra de Fabián Carrizo.
El último triunfo visitante fue el de Atenas en Ullum. El Mirasol venció 2 a 0 a Villa Ibáñez con un doblete de Lorenzo Lepez y sigue en el lote de punteros.
Minero logró su primer triunfo en el torneo ante Marquesado. Fue 2 a 1 con goles de Francisco Salinas y Agustín Torres para el local, y Alí Casivar descontó para el Far West.
Peñarol y López Peláez igualaron 1 a 1 en Chimbas. Gerardo Morales abrió el marcador para el Tonelero y el Bohemio llegó al empate a través de Joel Carrizo.
El único partido sin goles se dio entre Rivadavia y 9 de Julio que repartieron puntos con el 0 a 0.
La fecha 2 se completará este miércoles, desde las 17.30, cuando Carpintería reciba a San Lorenzo de Ullum.
Torneo Apertura - Posiciones:
- Atenas 6
- Desamparados 6
- Unión 6
- Peñarol 4
- López Peláez 4
- Colón jr. 4
- Minero 4
- San lorenzo 3
- Def. de arg. 3
- Carpintería 1
- Trinidad 1
- Marquesado 1
- Juv. Zondina 1
- 9 de julio 1
- Rivadavia 1
- Alianza 0
- Villa ibáñez 0
- Sarmiento 0