Desamparados, Unión y Atenas mandan en el Torneo Apertura

Defensores de Argentino dio la sorpresa en el barrio Atlético con su triunfo 2 a 1 sobre Trinidad. Lucas Flores anotó el doblete para los visitantes. El gol del local lo anotó Leandro Rodríguez.

Colón se sumó a las victorias visitantes con su triunfo ante Rivadavia. El gol del Merengue fue obra de Fabián Carrizo.

El último triunfo visitante fue el de Atenas en Ullum. El Mirasol venció 2 a 0 a Villa Ibáñez con un doblete de Lorenzo Lepez y sigue en el lote de punteros.

Minero logró su primer triunfo en el torneo ante Marquesado. Fue 2 a 1 con goles de Francisco Salinas y Agustín Torres para el local, y Alí Casivar descontó para el Far West.

Peñarol y López Peláez igualaron 1 a 1 en Chimbas. Gerardo Morales abrió el marcador para el Tonelero y el Bohemio llegó al empate a través de Joel Carrizo.

El único partido sin goles se dio entre Rivadavia y 9 de Julio que repartieron puntos con el 0 a 0.

La fecha 2 se completará este miércoles, desde las 17.30, cuando Carpintería reciba a San Lorenzo de Ullum.

Torneo Apertura - Posiciones: