Miércoles algo nublado, ráfagas de viento sur y amenaza de tormentas

Cronología del tiempo para hoy:

Mañana: El cielo se presenta parcialmente nublado con una temperatura inicial de 25°C y vientos leves del sur.

Tarde: La temperatura trepará hasta los 35°C, convirtiéndose en el momento más caluroso del día. En esta franja, el viento sur cobrará fuerza con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.