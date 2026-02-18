El inicio de la semana laboral en la provincia estará marcado por un marcado contraste climático. Según el pronóstico oficial, la jornada transcurrirá entre el calor intenso y una creciente inestabilidad que podría derivar en precipitaciones al finalizar el día.
Miércoles algo nublado, ráfagas de viento sur y amenaza de tormentas
Tras un fin de semana a pleno sol, San Juan enfrentará una jornada de gran inestabilidad. Se espera que la máxima alcance los 35°C antes de la llegada de posibles lluvias hacia la noche.