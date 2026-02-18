"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Miércoles

Miércoles algo nublado, ráfagas de viento sur y amenaza de tormentas

Tras un fin de semana a pleno sol, San Juan enfrentará una jornada de gran inestabilidad. Se espera que la máxima alcance los 35°C antes de la llegada de posibles lluvias hacia la noche.

El inicio de la semana laboral en la provincia estará marcado por un marcado contraste climático. Según el pronóstico oficial, la jornada transcurrirá entre el calor intenso y una creciente inestabilidad que podría derivar en precipitaciones al finalizar el día.

Cronología del tiempo para hoy:

  • Mañana: El cielo se presenta parcialmente nublado con una temperatura inicial de 25°C y vientos leves del sur.

  • Tarde: La temperatura trepará hasta los 35°C, convirtiéndose en el momento más caluroso del día. En esta franja, el viento sur cobrará fuerza con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

  • Noche: Se prevé un cielo mayormente nublado con una temperatura de 30°C. La probabilidad de tormentas aisladas se sitúa entre el 10% y el 40%, manteniendo la presencia de ráfagas de viento sur de hasta 50 km/h.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar