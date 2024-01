Ministerio en crisis: deuda millonaria y obstáculos para la compra

En cuanto a la deuda, Platero estimó que asciende a cerca de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000), distribuidos en diferentes rubros como farmacias, compra de módulos y contratos en edificios externos que no han sido pagados desde octubre. Esta situación dificulta aún más la tarea del ministro, quien asumió en diciembre y se encontró con un presupuesto del año 2023 agotado por la fuerte inflación. "No ha quedado nada de ese presupuesto y todavía no he recibido dinero del nuevo presupuesto, lo que significa que me estoy manejando con lo poco que ha quedado y endeudado", explicó Platero.