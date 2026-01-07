"
Miércoles inestable en San Juan: calor, alerta por tormentas y cambio de aire

El ingreso de un frente frío provocará un descenso térmico progresivo en San Juan. Para este miércoles, el SMN prevé 34°C de máxima, tormentas aisladas y alerta amarilla en varios departamentos.

San Juan transitará este miércoles 7 de enero bajo un escenario meteorológico inestable, marcado por la llegada de un frente frío que comenzará a moderar las temperaturas elevadas registradas en los últimos días y traerá consigo condiciones favorables para lluvias y tormentas aisladas.

Según la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta jornada se espera una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 20°C, en un contexto de nubosidad variable y aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche.

image

El organismo nacional indicó que el avance de aire más fresco permitirá una baja térmica sensible en los próximos días, con máximas que irán descendiendo de manera gradual. Este cambio estará acompañado por precipitaciones de distinta intensidad, especialmente durante este miércoles.

Alerta amarilla y probabilidad de tormentas

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos de la provincia. Este nivel de advertencia implica la posibilidad de lluvias localmente intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en sectores puntuales, caída de granizo. Se trata de fenómenos que pueden generar inconvenientes temporarios, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre.

De acuerdo al pronóstico detallado, durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, mientras que en la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las chances de lluvia disminuirán notablemente.

Viento y radiación solar

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la jornada se prevén intensidades variables, con velocidades que irán de 7 a 22 km/h, aunque hacia la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente del sector sudeste y este.

En cuanto a la radiación solar, el índice UV alcanzará valores muy altos y extremos entre el mediodía y la primera parte de la tarde, por lo que se aconseja protección solar y evitar la exposición prolongada en las horas centrales del día.

Una semana con temperaturas en descenso

El pronóstico extendido anticipa que el descenso térmico continuará en los próximos días. Para el jueves se esperan máximas cercanas a los 25°C, mientras que hacia el fin de semana las temperaturas se mantendrán más moderadas, con registros máximos por debajo de los valores extremos que marcaron el inicio del verano.

El cambio de condiciones ofrece un respiro tras jornadas de calor intenso y permite planificar con mayor previsión la agenda diaria en San Juan, teniendo en cuenta la inestabilidad y los posibles eventos meteorológicos asociados.

