Miércoles inestable en San Juan: calor, alerta por tormentas y cambio de aire

Alerta amarilla y probabilidad de tormentas

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos de la provincia. Este nivel de advertencia implica la posibilidad de lluvias localmente intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en sectores puntuales, caída de granizo. Se trata de fenómenos que pueden generar inconvenientes temporarios, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre.

De acuerdo al pronóstico detallado, durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, mientras que en la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las chances de lluvia disminuirán notablemente.

Viento y radiación solar

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la jornada se prevén intensidades variables, con velocidades que irán de 7 a 22 km/h, aunque hacia la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente del sector sudeste y este.

En cuanto a la radiación solar, el índice UV alcanzará valores muy altos y extremos entre el mediodía y la primera parte de la tarde, por lo que se aconseja protección solar y evitar la exposición prolongada en las horas centrales del día.

Una semana con temperaturas en descenso

El pronóstico extendido anticipa que el descenso térmico continuará en los próximos días. Para el jueves se esperan máximas cercanas a los 25°C, mientras que hacia el fin de semana las temperaturas se mantendrán más moderadas, con registros máximos por debajo de los valores extremos que marcaron el inicio del verano.

El cambio de condiciones ofrece un respiro tras jornadas de calor intenso y permite planificar con mayor previsión la agenda diaria en San Juan, teniendo en cuenta la inestabilidad y los posibles eventos meteorológicos asociados.