Cómo inscribirse a los talleres de diciembre del Mercado Artesanal

Del 3 al 20 de diciembre habrá diferentes propuestas para artesanos, emprendedores y público en general.

El Mercado Artesanal Luisa Escudero, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, lanzó una nueva agenda de capacitaciones para el mes de diciembre. Las propuestas incluyen talleres creativos y formativos destinados al público general, artesanos y emprendedores, todos con cupos limitados y a cargo de docentes especializadas.

El primero de ellos será el taller navideño de macramé, que se dictará en dos clases el miércoles 3 y 10 de diciembre, de 10 a 12 . La capacitación es arancelada y quienes participen aprenderán a confeccionar una estrella decorativa utilizando la técnica de macramé. Las inscripciones se realizan al 2645058990 y estará a cargo de la capacitadora Cristina Del Bono.

Ese mismo fin de semana se ofrecerá el taller de árbol navideño, previsto para el sábado 6 de diciembre de 15 a 18 . También arancelado, propone la elaboración de un arbolito de Navidad de 40 centímetros realizado con papel kraft, que incluye estrella y luces LED. Para participar, las inscripciones se reciben al 2645061873 y la clase estará guiada por María Josefina Lucero.

Además, el sábado 6 por la mañana, de 10:30 a 12:30, se dictará el taller de comunicación y atención al público, orientado a brindar herramientas prácticas para mejorar el buen trato, la empatía y la comunicación efectiva en distintos ámbitos laborales. La propuesta es arancelada, cuenta con cupos limitados y las inscripciones deben realizarse a través del formulario disponible en https://forms.gle/dvbENED8yvJNHaFE6 . La capacitación estará a cargo de Silvia Vogel.

Por otra parte, durante el mes se desarrollará el taller de crochet “Bolsos de fibras naturales”, que constará de cuatro clases los días martes 9 y 16, y jueves 11 y 18 de diciembre, de 9 a 11 . En este espacio, los asistentes aprenderán a tejer su propio bolso con fibras naturales y manija de mimbre. Se trata de un taller arancelado, con inscripciones al 2645180456 y dictado por Anabela Luna.

También se ofrecerá una edición específica del taller de comunicación y atención al público, destinada a artesanos y emprendedores. Será el sábado 13 de diciembre, de 10:30 a 12:30, con modalidad arancelada y el mismo enfoque práctico, aplicado esta vez al ámbito artesanal. Las inscripciones se realizan mediante el formulario https://forms.gle/wKxQkegBT5V7ugASA y la capacitadora será nuevamente Silvia Vogel.

Ese mismo día comienza el taller de crochet “Espejos circulares”, que se llevará a cabo en dos clases los sábados 13 y 20 de diciembre, de 11:30 a 14 . Es arancelado y permitirá elegir entre dos opciones de trabajo: un espejo mediano o dos espejos chicos. Las inscripciones se realizan al 2645180456 y estará a cargo de Anabela Luna.

Finalmente, el sábado 20 de diciembre de 9 a 11 se dictará el taller de arreglo floral, una propuesta gratuita que enseñará a confeccionar un adorno para mesas navideñas. La inscripción se realiza también al 2645180456 y la capacitación estará dirigida por Anabela Luna.

