El sorteo de la moto 110 que Canal 8 junto a Motos Lucero, puso en juego durante la Fiesta Nacional del Sol 2025 tuvo finalmente una ganadora. Se trata de María López, quien fue seleccionada entre más de 75.000 cupones completados por visitantes del predio ferial en el Estadio del Bicentenario.
Más de 75 mil cupones y una ganadora: así fue el emocionante sorteo de la moto
Con más de 75.000 cupones en juego, Canal 8 sorteó en vivo la moto 110 que se exhibió en su stand de la Fiesta Nacional del Sol. La ganadora fue María López, de Pocito.