Más de 75 mil cupones y una ganadora: así fue el emocionante sorteo de la moto

El sorteo se realizó en vivo por la pantalla del canal, luego de tres jornadas en las que el stand fue uno de los más concurridos. Allí, cientos de personas se acercaron a completar su cupón para participar por el premio exhibido durante toda la fiesta. “Hubo mucha expectativa de la gente, muy insistentes. Los stands estaban repletos de gente llenando cupones”, contó al aire Paula Lucero, representante de la empresa que aportó la moto.

El sorteo se realizó en vivo en el Noticiero del 8, al mediodia, a cargo de Marisa Gil, la encargada de agarrar el papel ganador. Para garantizar la transparencia del procedimiento, el sorteo estuvo supervisado por el escribano Alejandro Crifo, quien explicó: “Vamos a sacar tres cupones: uno ganador y dos suplentes, por las dudas”. El profesional verificó que el cupón seleccionado estuviera completo y que la participante fuera mayor de edad antes de dar el resultado definitivo.