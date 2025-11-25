"
Más de 75 mil cupones y una ganadora: así fue el emocionante sorteo de la moto

Con más de 75.000 cupones en juego, Canal 8 sorteó en vivo la moto 110 que se exhibió en su stand de la Fiesta Nacional del Sol. La ganadora fue María López, de Pocito.

El sorteo de la moto 110 que Canal 8 junto a Motos Lucero, puso en juego durante la Fiesta Nacional del Sol 2025 tuvo finalmente una ganadora. Se trata de María López, quien fue seleccionada entre más de 75.000 cupones completados por visitantes del predio ferial en el Estadio del Bicentenario.

El sorteo se realizó en vivo por la pantalla del canal, luego de tres jornadas en las que el stand fue uno de los más concurridos. Allí, cientos de personas se acercaron a completar su cupón para participar por el premio exhibido durante toda la fiesta. “Hubo mucha expectativa de la gente, muy insistentes. Los stands estaban repletos de gente llenando cupones”, contó al aire Paula Lucero, representante de la empresa que aportó la moto.

El sorteo se realizó en vivo en el Noticiero del 8, al mediodia, a cargo de Marisa Gil, la encargada de agarrar el papel ganador. Para garantizar la transparencia del procedimiento, el sorteo estuvo supervisado por el escribano Alejandro Crifo, quien explicó: “Vamos a sacar tres cupones: uno ganador y dos suplentes, por las dudas”. El profesional verificó que el cupón seleccionado estuviera completo y que la participante fuera mayor de edad antes de dar el resultado definitivo.

Tras la revisión, el nombre anunciado en cámara fue el de María López, quien había participado durante su visita a la Fiesta del Sol. “María López se lleva la moto de Canal 8 y Motos Lucero”, comunicaron desde el estudio tras confirmar la validez del cupón.

Minutos después, la ganadora salió al aire telefónicamente. “Primera vez que me gano algo”, expresó, emocionada. También contó que es vecina de Rinconada y que la moto le será de gran utilidad para movilizarse. Ante la consulta sobre si iría personalmente a retirarla, respondió entre risas y complicidad televisiva que su hija será quien la acompañe: “Se llama Verónica y ella se va a encargar de retirarla, no puedo creerlo”.

El stand de Canal 8 había entregado previamente un monopatín en otro sorteo realizado durante la fiesta. La moto 110 se convirtió en el premio más convocante de esta edición: “Son cientos y miles los que participaron; más de 75.000 cupones entregados”.

