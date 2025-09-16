Más de 400 mujeres se anotaron en la segunda edición de la Emprendedora del Sol

La directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas, puso en valor la convocatoria: “Estamos orgullosos de la gran convocatoria que tuvo esta segunda edición de la Emprendedora del Sol porque refleja el compromiso, la creatividad y el talento que existe en cada rincón de nuestra provincia. Este certamen no solo busca premiar a las ganadoras, sino también acompañar a todas las participantes en un proceso de crecimiento, brindándoles herramientas, mentorías y espacios de visibilidad para que sus proyectos sigan desarrollándose".

Premios y oportunidades

Las participantes accederán a aportes no reembolsables (ANR) destinados a impulsar sus proyectos:

$2.000.000 para el primer puesto en cada municipio.

$1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio.

$7.000.000 para la ganadora provincial.

Además, las finalistas contarán con capacitaciones, mentorías y espacios de difusión, herramientas que permitirán no solo el crecimiento de sus emprendimientos, sino también el fortalecimiento de sus capacidades personales y empresariales.

De esta manera, la Emprendedora del Sol reafirma su propósito de inspirar, crear y generar nuevas oportunidades de futuro para cientos de sanjuaninas.