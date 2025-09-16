"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > mujeres

Más de 400 mujeres se anotaron en la segunda edición de la Emprendedora del Sol

Unas 449 mujeres de los 19 departamentos de la provincia se inscribieron para participar del certamen que se realiza en el marco del Fiesta Nacional del Sol

La segunda edición de la Emprendedora del Sol superó las expectativas con 449 inscriptas, un 42% más que en 2023, y se prepara para reconocer el talento de las sanjuaninas en los 19 departamentos.

La convocatoria a la segunda edición de la Emprendedora del Sol superó todas las expectativas: 449 mujeres de los 19 departamentos de la provincia se inscribieron para participar del certamen, lo que representa un incremento del 42% en comparación con la primera edición. El entusiasmo refleja el interés que despierta esta propuesta, que ya se ha instalado como un espacio de referencia para las sanjuaninas. En cuanto a la distribución, los departamentos con mayor cantidad de inscripciones fueron Capital (64), Rawson (63), Rivadavia (47), Chimbas (32), Pocito (25) y Santa Lucía (21).

El concurso, enmarcado en la Fiesta Nacional del Sol, busca reconocer, fortalecer y potenciar los proyectos liderados por mujeres, destacando su aporte a la economía provincial, la innovación y el desarrollo social y productivo. Como en la edición pasada, se recorrerán los 19 departamentos para elegir a las representantes locales, y un jurado integrado por referentes del sector productivo tendrá la tarea de seleccionar a la ganadora provincial.

Te puede interesar...

La directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas, puso en valor la convocatoria: “Estamos orgullosos de la gran convocatoria que tuvo esta segunda edición de la Emprendedora del Sol porque refleja el compromiso, la creatividad y el talento que existe en cada rincón de nuestra provincia. Este certamen no solo busca premiar a las ganadoras, sino también acompañar a todas las participantes en un proceso de crecimiento, brindándoles herramientas, mentorías y espacios de visibilidad para que sus proyectos sigan desarrollándose".

Premios y oportunidades

Las participantes accederán a aportes no reembolsables (ANR) destinados a impulsar sus proyectos:

$2.000.000 para el primer puesto en cada municipio.

$1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio.

$7.000.000 para la ganadora provincial.

Además, las finalistas contarán con capacitaciones, mentorías y espacios de difusión, herramientas que permitirán no solo el crecimiento de sus emprendimientos, sino también el fortalecimiento de sus capacidades personales y empresariales.

De esta manera, la Emprendedora del Sol reafirma su propósito de inspirar, crear y generar nuevas oportunidades de futuro para cientos de sanjuaninas.

Temas

Te puede interesar