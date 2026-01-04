Más de 160 mil estudiantes accedieron al servicio alimentario

El dispositivo se apoyó en el programa Desayunos y Meriendas para Establecimientos Educativos, que en 2025 alcanzó en total a 1.050 escuelas de los 19 departamentos y distribuyó más de 160.000 raciones diarias, con fondos íntegramente provinciales. La cobertura incluyó a instituciones de jornada simple, jornada completa con comedor, escuelas albergue, educación especial y horario extendido, llegando incluso a zonas de difícil acceso y escuelas de frontera.

La provisión de los alimentos estuvo a cargo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias, mientras que el Ministerio de Educación garantizó el funcionamiento del servicio en las escuelas mediante el equipamiento de cocina, mobiliario, habilitación de espacios y la disposición del personal afectado a la logística.

Por otro lado, en 2025 el programa incorporó mejoras sustanciales: amplió la cobertura de 918 a 1.050 escuelas, incorporó 18 productos alimenticios diferentes, priorizó alimentos de primeras marcas y optimizó recursos respecto del esquema anterior. Además, se contemplaron dietas adaptadas para estudiantes con celiaquía y diabetes, bajo supervisión nutricional y con entrega directa a las familias para evitar contaminación cruzada.

Este esquema se sostendrá durante el ciclo lectivo 2026, que iniciará en marzo.