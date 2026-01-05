Taty Castellanos fue presentado como jugador de West Ham

Con varias publicaciones en sus redes sociales y un entusiasmo visible, el West Ham presentó al delantero mendocino como su nueva figura. Castellanos fue sondeado por el Flamengo de Brasil pero finalmente optó por mudarse a la mejor liga del mundo.

La presentación de Taty Castellanos como nuevo jugador del West Ham

"Bienvenido Taty", escribieron los Hammers en sus redes sociales. Luego, una seguidilla de publicaciones del delantero inundaron las cuentas del West Ham con detalles de las características del atacante con paso por la Selección argentina y con la revelación de que utilizará el número 11 para la siguiente temporada.