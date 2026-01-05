Taty Castellanos fue una de las primeras bombas en este mercado de pases con su fichaje a la Premier League proveniente de la Lazio. West Ham efectuó un pago millonario para hacerse de los servicios de Taty Castellanos esta temporada. Por 29 millones de euros, el equipo de la Premier League se quedó con el pase del futbolista mendocino.
Taty Castellanos fue presentado como jugador de West Ham
