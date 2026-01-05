"
Taty Castellanos fue presentado como jugador de West Ham

Taty Castellanos fue oficializado como nuevo jugador de West Ham. El equipo inglés le pagó 29 millones de euros a Lazio para quedarse con el delantero argentino.

Taty Castellanos fue una de las primeras bombas en este mercado de pases con su fichaje a la Premier League proveniente de la Lazio. West Ham efectuó un pago millonario para hacerse de los servicios de Taty Castellanos esta temporada. Por 29 millones de euros, el equipo de la Premier League se quedó con el pase del futbolista mendocino.

Con varias publicaciones en sus redes sociales y un entusiasmo visible, el West Ham presentó al delantero mendocino como su nueva figura. Castellanos fue sondeado por el Flamengo de Brasil pero finalmente optó por mudarse a la mejor liga del mundo.

La presentación de Taty Castellanos como nuevo jugador del West Ham

"Bienvenido Taty", escribieron los Hammers en sus redes sociales. Luego, una seguidilla de publicaciones del delantero inundaron las cuentas del West Ham con detalles de las características del atacante con paso por la Selección argentina y con la revelación de que utilizará el número 11 para la siguiente temporada.

“Estoy muy contento porque es un reto muy importante para mí personalmente y vengo a aportar, a intentar ayudar al equipo lo máximo que pueda”, afirmó Taty Castellanos en su bienvenida al club perteneciente a la Premier League. "Siempre he defendido la camiseta de cada equipo con la máxima responsabilidad, y quiero decirles que voy a darlo todo para defender esta camiseta y, obviamente, para lograr nuestros objetivos día tras día".

West Ham atraviesa una delicada situación en la Premier League. Los Hammers se encuentran antepenúltimos en la tabla de posiciones con riesgo de descenso, a solo cuatro unidades del último. El arribo de Taty Castellanos es una apuesta para cambiar el curso de una temporada que tiene un alto desafío por delante que es mantener la categoría en la máxima del fútbol inglés.

