San Juan 8 > Mundo > Nicolás Maduro

Nicolás Maduro fue trasladado al Tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa estarán por primera vez ante el juez Alvin Hellerstein con un fuerte operativo de seguridad. Será el momento de la lectura formal de cargos.

El líder venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo, en Nueva York.

El dirigente chavista fue llevado hasta el tribunal en el marco de un fuerte operativo de seguridad, al junto a su esposa, Cilia Flores.

Embed

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe

— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Ambos enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico que entrelaza la lucha contra el crimen organizado y el control del petróleo.

Tras la sorpresiva captura en Caracas el pasado sábado, el escenario político y judicial se trasladó este lunes a Nueva York. Bajo un operativo de seguridad sin precedentes, Maduro y Flores abandonarán momentáneamente el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para enfrentar su primer acto procesal en el tribunal federal de Manhattan.

La audiencia de este lunes 5 de enero es clave para definir el futuro inmediato de la pareja. La fiscalía, encabezada por Pamela Bondi, presentará formalmente los cargos que vinculan a Maduro con el mando de una red global de narcotráfico con nexos terroristas.

Fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York advierten que este es solo el inicio de un proceso que podría durar meses o incluso años. La fiscalía afirma poseer un "volumen abrumador" de evidencias recolectadas durante una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en el corazón de la justicia estadounidense.

