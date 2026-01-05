Nicolás Maduro fue trasladado al Tribunal de Nueva York

Tras la sorpresiva captura en Caracas el pasado sábado, el escenario político y judicial se trasladó este lunes a Nueva York. Bajo un operativo de seguridad sin precedentes, Maduro y Flores abandonarán momentáneamente el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para enfrentar su primer acto procesal en el tribunal federal de Manhattan.

La audiencia de este lunes 5 de enero es clave para definir el futuro inmediato de la pareja. La fiscalía, encabezada por Pamela Bondi, presentará formalmente los cargos que vinculan a Maduro con el mando de una red global de narcotráfico con nexos terroristas.

Fuentes judiciales del Distrito Sur de Nueva York advierten que este es solo el inicio de un proceso que podría durar meses o incluso años. La fiscalía afirma poseer un "volumen abrumador" de evidencias recolectadas durante una investigación silenciosa de larga data, lo que anticipa una batalla legal extenuante en el corazón de la justicia estadounidense.