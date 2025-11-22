Más de 100 mil personas y 117 artistas colmaron la tercera noche de la FNS

En paralelo, los escenarios Clásicos, Energético y Peña mantuvieron un movimiento constante con parte de los 117 artistas y bandas sanjuaninas que forman parte de la programación. La agenda se extendió desde el folklore y el rock hasta la música urbana y los ritmos latinos, permitiendo que el público circulara entre propuestas variadas durante toda la noche.

image

El predio recibió además la visita del gobernador Marcelo Orrego, quien recorrió los stands de los medios locales. Allí destacó “la importancia cultural de la Fiesta y su rol en la matriz productiva provincial”. Más tarde, participó de la elección de la Emprendedora del Sol y saludó a familias y turistas que transitaban la feria.

Los stands: deporte, movilidad y minería, entre los más visitados

El área de Deportes volvió a ser uno de los puntos con mayor participación. Representantes del atletismo, náutica y artes marciales ofrecieron propuestas abiertas al público. “Mucha participación y mucha diversión. La idea es mostrar este gran deporte a todos los que nos visitan”, indicó Rodrigo, referente del atletismo.

Desde la Escuela Náutica, Raúl Quiroga remarcó el interés por las actividades en el agua: “Los chicos pueden hacer kayak, tabla o vela. Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados”. En taekwondo, los instructores destacaron la respuesta del público infantil. “Todos pueden practicar esta disciplina desde los 4 años. Nos enfocamos mucho en la defensa personal”, explicó el profesor Brandon.

El sector automotriz también atrajo la atención del público. En el stand de Yacopini, la firma presentó el modelo eléctrico Mini Dolphin. “Es 100% eléctrico, tiene 280 km de autonomía y butacas eléctricas. Incluso reconoce comandos por voz”, detalló Matías, asesor de la empresa. En tanto, Elizabeth, encargada del espacio, destacó los beneficios para quienes buscan acceder a un 0 km: “Estamos ofreciendo descuentos y financiación sin interés. Queremos que la gente pueda llegar a su auto propio”.

La empresa minera Veladero presentó una experiencia inmersiva que simuló las condiciones de la montaña. “Queríamos acercar la mina a la gente sin necesidad de viajar”, explicó Geraldín, a cargo del recorrido. El stand permite conocer el proceso de producción del doré y las prácticas de sostenibilidad aplicadas en cada etapa.

El escenario mayor: La Sole y Nicki Nicole, las grandes elegidas

Con el predio colmado, La Sole ofreció un show cargado de energía y folklore renovado, mientras que Nicki Nicole convocó a miles de jóvenes frente al escenario principal. “Vamos a bailar con Nicki hoy”, dijo la ministra Palma entre risas. “En la intimidad dicen que soy su debilidad… esa me la sé”, cantó al ser consultada por uno de los temas de la artista rosarina.

Ambas presentaciones consolidaron lo que muchos asistentes definieron como una de las noches más fuertes de toda la edición.

Embed - El Gobernador Orrego cantando en la FNS2025

Orrego volvió a cantar en el escenario

La postal final de la jornada llegó con un momento inesperado: el gobernador Marcelo Orrego volvió a subir a un escenario de la FNS y se animó a cantar junto a Los Videla. Interpretó “Ay San Juan”, la canción de Hilda Rufino que acompaña el lema de esta edición, “San Juan, mi tierra querida”. El público celebró el gesto, que se transformó en uno de los momentos más distendidos de la noche.

No es la primera vez que Orrego protagoniza una escena similar: en 2024 ya había sorprendido al público al cantar con la artista sanjuanina Giselle Aldeco en una de las jornadas más concurridas.