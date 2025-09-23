Martes fresco por la mañana, pero cálido por la tarde

El pronóstico anticipa un cielo despejado durante todo el día, acompañado por una suave brisa proveniente del sector norte, lo que favorecerá una jornada ideal para realizar actividades al aire libre.

En cuanto al pronóstico extendido, se espera que el miércoles se mantengan condiciones climáticas similares. La temperatura continuará en ascenso, con máximas que podrían superar nuevamente los 25°C, manteniendo el tiempo estable y sin probabilidad de precipitaciones.