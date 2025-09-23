"
San Juan 8
Martes fresco por la mañana, pero cálido por la tarde

La brisa del sector Norte acompañará la jornada que tendrá una máxima de 25°C. En tanto, la mínima que se registró fue de de 5.8°C.

Este martes, la provincia de San Juan amaneció con una temperatura fresca, registrando una mínima de 5°C durante las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr de la jornada, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima estimada de 25°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico anticipa un cielo despejado durante todo el día, acompañado por una suave brisa proveniente del sector norte, lo que favorecerá una jornada ideal para realizar actividades al aire libre.

En cuanto al pronóstico extendido, se espera que el miércoles se mantengan condiciones climáticas similares. La temperatura continuará en ascenso, con máximas que podrían superar nuevamente los 25°C, manteniendo el tiempo estable y sin probabilidad de precipitaciones.

