Este martes, la provincia de San Juan amaneció con una temperatura fresca, registrando una mínima de 5°C durante las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr de la jornada, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima estimada de 25°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Martes fresco por la mañana, pero cálido por la tarde
La brisa del sector Norte acompañará la jornada que tendrá una máxima de 25°C. En tanto, la mínima que se registró fue de de 5.8°C.