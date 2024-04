Lucas Salinas, sobreseído: "Esto me marcó y nadie me pidió perdón"

En diálogo con Noticiero 8, Salinas se mostró conmovido por la situación, expresó que esta denuncia lo "marcó de por vida" y afirmó que "nadie" se disculpó con él, tras ser acusado por una joven que asegura no conocer. "Nunca recibí una carta ni nada pidiéndome perdón. Estuve un mes en el Penal por un hecho que no cometí", resaltó.

"No podía salir a la calle, me reconocían y me miraban mal. Incluso una persona una vez me amenazó con golpearme", agregó Salinas.

Del mismo modo, el joven manifestó que "de a poco" está tratando de terminar con sus estudios, tras verse alterado su cursado por este hecho. A propósito, explicó que sigue estudiando, pero la mayor parte la realiza bajo la modalidad a distancia.

Por su parte, Paola Ibáñez, abogada defensora de Salinas, sostuvo que están evaluando accionar judicialmente contra la familia de la denunciante. En este sentido, Reinaldo Bedini, también abogado defensor, destacó que esta causa le dejó "una secuela grave" al joven.