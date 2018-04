"Los soñadores son los más propensos a comerse cualquier cuento de hadas en las redes"

/// Por María Eugenia Vega

- ¿Qué piensa sobre las relaciones que se establecen a través de las redes sociales?

- Hoy en día tenemos mucho contacto con las redes sociales y a la vez hay gente que se oculta a través de perfiles falsos o sin identidad por vergüenza o por picardía. Entonces hay chicas o chicos que se exponen demasiado en las redes con fotos osadas y dice cosas en su perfil que quizás en público no se animaría a decir. Actualmente se vive a través del "me gusta". A la gente joven le encanta tener muchos "likes", sobre todo a los jóvenes. A los no tan jóvenes, también. Les encanta sentirse admirados y mirados. Esto refuerza la autoestima, en la adolescencia uno está en arenas movedizas. Está muy pendiente de la imagen que tiene ante los demás. Le gusta que le digan que es lindo, o que le dejen un mensaje. Hoy en día, se da en general, cada vez más. Uno sube cosas y comienza a compararse con otros. Antes esto no lo podíamos hacer. Uno se sacaba una foto linda en una fiesta y nadie la veía. Ahora existe la posibilidad de subirla y de que los demás la vean y te pongan cosas lindas. Teniendo un portal propio uno se expone a más personas. La persona que sube fotos espera un reconocimiento social y afectivo, en muchos casos. Aunque tengas buena autoestima, querés reforzarla y si no la tenés, querés construirla. A cualquier edad pasa esto.









- ¿Qué pasa cuando las personas te entran por los ojos? ¿Eso es suficiente para abrirles la puerta a tu vida?

- Eso pasa cuando uno está sediento de alguna relación afectiva o el otro sabe cómo decirte cosas para manipularte, sobre todo se ve en la violencia psíquica. La persona que la ejerce es manipuladora y observadora de lo que necesita el otro. Sabe inducir a que la otra persona comente y diga las cosas que necesita, entonces ellas llegan para afirmar lo mucho que te quieren o que vos mereces. Te adulan mucho y te ponen en un pedestal para que vos brindés toda la información posible. A veces la mujer da información a gente más grande porque eso la hace sentir segura o importante. Pasa con gente de otro país; te hablan desde otro lugar y uno va entrando en esta violencia.









- ¿Esto pasa en las relaciones con abusadores?

- Claro. Es lo mismo que pasó con el caso de los chicos de las inferiores de fútbol con sus mayores. Ellos ven cosas a las que aspiran y lo admiran, entonces sin querer uno va entrando. El otro siempre sabe qué decirte en cada momento para "engatusarte" y uno va brindando información sin darte cuenta de que vas cayendo en su juego. Esto también pasa con los tratantes de blanca; te prometen un paraíso.









- Una vez que la víctima entró en el engaño ¿se le hace difícil salir?

- A veces hasta que no te hacen algo malo, no salís del engaño. Antes vos tenías algo a escondidas, tal vez. Pero ahora a través de las redes puede esconder de otra manera y es más difícil para la familia darse cuenta y ayudarte. Antes los mayores podían ver en qué círculo andaba una persona, ahora está el círculo virtual y es mucho más difícil acceder para enterarse de lo que el otro hace. No tenés ayuda, es más difícil.









- ¿Qué pasa por la psiquis de una persona que confía en gente con quien no tiene contacto físico sino virtual?

- Muchas veces pasa que por el miedo al compromiso real se vuelcan a este tipo de relaciones. Primero, uno idealiza lo de afuera, que es lo que uno no conoce. Sobre todo, si se está relacionando con alguien más grande, no de su misma edad. Muchos tienen relaciones afectivas con gente que está a kilómetros, porque no quiere asumir ciertos compromisos. A veces uno desea idealizar, decir "guau" qué lindo sería estar con esta persona. Puede pasar porque el otro tiene un poder de seducción muy fuerte, también. La persona que ejerce violencia entiende mucho sobre la psiquis del otro y lo que necesita ver y escuchar. Lo usa para mal, para lograr la manipulación.









- ¿Y cómo es que una persona que le tiene miedo al compromiso de repente toma decisiones drásticas, como viajar al otro lado del mundo para buscar ese amor?

La brecha se acorta cuando del miedo uno pasa a la seguridad. Cuando el otro te convence y te da sensación de seguridad: están encima tuyo, a través de los detalles. Uno se va porque se siente muy deseado, muy gustado.









- ¿Cómo analiza entonces el caso de la sanjuanina?

-Si él la conoció primero en Sudáfrica, en un viaje lejos, es probable que la haya visto vulnerable. Como alguien que anhela la independencia, la libertad y que a la vez puede tomar estas decisiones como ser capaz de alejarse de su familia. Ellos estudian la situación general y ver con quién pueden hacerlo. Es como una historia con un príncipe. Me mandan un pasaje y quieren casarse conmigo, es una historia muy de cuento.









- ¿El hecho de despegarse de una vida acá tiene que ver con la necesidad de cambio por alguna frustración?

- Claro. A veces cuando el otro aparece, lo hace justo cuando la víctima se peleó con un novio "más normal" (entre comillas, aclara). Una pena de amor o cualquier factor que te debilite y baje la autoestima es propicio para que el otro entre y engañe. Esta chica algo tuvo antes que le vino bien esta salida mágica que parece de cuento de hadas. La gente que ejerce violencia sobre el otro te crea dependencia emocional, muy fuerte. Vos dependés del otro y lo que hace él es magnífico para vos. Si uno viene de relaciones que fueron frustrantes por algún motivo, el otro aprovecha y "te salva de todo". Son salvadores de las familias o de las exparejas. Son gente hiperafectivas al principio y muestran que están pendientes. Cuando uno tiene una relación así, después le cuesta tener una relación más normal. Porque siente que están arriba de uno y eso es lindo. Con relaciones más normales, eso no pasa.









- ¿Se puede juzgar a las mujeres que caen en esta situación? Porque hubo muchas críticas contra Daniela por este tema...

- No hay que juzgar a una persona, porque estas relaciones son un tango que se baila de a dos. Está la víctima por un lado y el victimario que por ahí está ávido de una necesidad afectiva también, un refuerzo de autoestima o a veces conoció un sistema de maltratos y violencia en el seno familiar y le es normal la situación. Lo que tiene que tratar de hacer la gente es fijarse en sus propias relaciones. A veces creés que los que te siguen, te conocen o viceversa. Hay que observar a los amigos de Facebook y estudiar bien a quién le permitís entrar o con quién elegís hacer cambios de vida.













- ¿Qué les diría a las personas que necesitan un cambio de vida y acuden a las redes sociales?

- Que primero hay que buscar hacer un cambio interno, más que externo. Hay que analizar en qué ambiente uno se está moviendo. Hoy en día hay mucho cuento en las redes sociales. Sobre todo, los soñadores, los que están propensos a soñar, se pueden comer cualquier cuento de hadas en las redes. Ellos pueden creer todo lo que les dicen. A veces las cosas no son como parecen. Hay que tratar de no buscar los cambios mágicos, lejos. Busquen tener algo sustancioso, básicamente en el vínculo que uno hace en las redes con los demás. Que sea una red real y no con desconocidos.