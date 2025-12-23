"
Los residentes de Salud cobrarán el bono otorgado por el Gobierno

La medida fue dispuesta por el gobernador Marcelo Orrego junto al ministro de Salud, Amilcar Dobladez, en el marco de una política de acompañamiento.

El Gobierno de la Provincia anunció el otorgamiento de un bono extraordinario destinado a los residentes del sistema de salud, tanto médicos como no médicos. La medida fue dispuesta por el gobernador Marcelo Orrego junto al ministro de Salud, Amilcar Dobladez, en el marco de una política de acompañamiento y respuesta a las necesidades actuales del sector.

El beneficio consistirá en un bono de $120.000, que será abonado durante el mes de enero de 2026 a los residentes que se desempeñan en los distintos establecimientos de salud de la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión busca reconocer el esfuerzo y el compromiso de los profesionales en formación, sin perder de vista la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado. En ese sentido, remarcaron que la medida forma parte de una planificación cuidadosa que prioriza el fortalecimiento del sistema sanitario.

Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su acompañamiento al personal de salud y su compromiso con la mejora de las condiciones laborales y formativas de los residentes.

