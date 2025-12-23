Los residentes de Salud cobrarán el bono otorgado por el Gobierno

El beneficio consistirá en un bono de $120.000, que será abonado durante el mes de enero de 2026 a los residentes que se desempeñan en los distintos establecimientos de salud de la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta decisión busca reconocer el esfuerzo y el compromiso de los profesionales en formación, sin perder de vista la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado. En ese sentido, remarcaron que la medida forma parte de una planificación cuidadosa que prioriza el fortalecimiento del sistema sanitario.