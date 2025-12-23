El Gobierno de la Provincia anunció el otorgamiento de un bono extraordinario destinado a los residentes del sistema de salud, tanto médicos como no médicos. La medida fue dispuesta por el gobernador Marcelo Orrego junto al ministro de Salud, Amilcar Dobladez, en el marco de una política de acompañamiento y respuesta a las necesidades actuales del sector.
Los residentes de Salud cobrarán el bono otorgado por el Gobierno
