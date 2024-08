Los alumnos de la escuela Boero sin baños: van a los de una heladería

Ante esto, los estudiantes buscaron alternativas, recurriendo al baño de una heladería cercana para poder satisfacer una necesidad básica.

Una madre, integrante de la comisión de padres, habló en Radio Sarmiento sobre la situación y expresó su indignación. “Hay cosas graves y hay un triunvirato de padres que trabaja a contrarreloj, pero tenemos muchas trabas. El director no atiende llamadas, no nos responde el teléfono y se va a elegir una nueva comisión”, afirmó la mujer que aseguró que hasta el momento no hay una solución al reclamo.