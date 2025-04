"Lo mejor que nos puede pasar es encontrar una lista de unidad"

El nombre de Andino siempre está dando vueltas a la hora del armado de las listas y habló de la posibilidad de ser uno de los candidatos elegidos a Diputado nacional: “No tengo problema en no ser el candidato, siempre y cuando los candidatos que vayan sean los mejores para el partido. Si hay argumentos válidos para el candidato que elegimos, lo voy a apoyar. Si no me convencen los motivos, evaluaremos el camino a seguir”.

El Partido Justicialista atraviesa semanas decisivas para su futuro. El armado de la lista o las listas para los comicios nacionales que se celebrarán el 26 de octubre puede ayudar a la unidad ansiada o agravar la crisis que atraviesa.