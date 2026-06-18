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¿Lloviznas en San Juan?: el SMN anunció tiempo inestable y frío para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por probabilidad de precipitaciones durante la mañana. Se espera una jornada gris con una mínima que rozará los 3°C.

Los sanjuaninos deberán salir de casa con abrigo extra y, por las dudas, un paraguas a mano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para la mañana de este jueves 18 de junio la probabilidad de lloviznas aisladas en la provincia, marcando el inicio de una jornada típicamente invernal.

Según el reporte oficial, durante las primeras horas del día la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%. El cielo se mantendrá mayormente cubierto y el termómetro registrará una mínima de apenas 3°C, acompañado por vientos moderados del sector noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Con el correr de las horas, el tiempo comenzará a mejorar lentamente. Para la tarde, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y una rotación del viento hacia el sector sudeste. La temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 17°C, disipando casi por completo la probabilidad de lluvias (0% a 10%).

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Hacia la noche, el ambiente volverá a enfriarse notablemente, con el termómetro descendiendo hasta los 8°C. El cielo se presentará algo nublado y el viento continuará soplando desde el sudeste a una velocidad constante de 13 a 22 km/h, sin registros de ráfagas de alerta.

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