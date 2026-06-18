¿Lloviznas en San Juan?: el SMN anunció tiempo inestable y frío para este jueves

Según el reporte oficial, durante las primeras horas del día la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%. El cielo se mantendrá mayormente cubierto y el termómetro registrará una mínima de apenas 3°C, acompañado por vientos moderados del sector noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Con el correr de las horas, el tiempo comenzará a mejorar lentamente. Para la tarde, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y una rotación del viento hacia el sector sudeste. La temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 17°C, disipando casi por completo la probabilidad de lluvias (0% a 10%).