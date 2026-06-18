Los sanjuaninos deberán salir de casa con abrigo extra y, por las dudas, un paraguas a mano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para la mañana de este jueves 18 de junio la probabilidad de lloviznas aisladas en la provincia, marcando el inicio de una jornada típicamente invernal.
¿Lloviznas en San Juan?: el SMN anunció tiempo inestable y frío para este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por probabilidad de precipitaciones durante la mañana. Se espera una jornada gris con una mínima que rozará los 3°C.