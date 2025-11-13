Ley de Glaciares: el gobierno busca apoyo de San Juan y otras provincias mineras

Al finalizar la reunión, el mandatario sanjuanino destacó que el tema volvió a la agenda nacional y planteó que una normativa clara permitiría “llevar adelante una política concreta y seria” para transmitir previsibilidad al sector.

image

El movimiento político también impacta en la relación del oficialismo con sus aliados de Pro, con quienes acumula tensiones crecientes. Al mismo tiempo, la Casa Rosada busca fisurar distintos espacios opositores: el PJ, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales que mantienen posiciones distintas según su realidad territorial.

En ese escenario, los gobernadores del oeste se muestran más abiertos a acompañar una reforma técnica, mientras que otros actores políticos reclaman que se garantice la coparticipación a la Ciudad y la cancelación de deudas pendientes.

Qué se discute: la redefinición del área periglacial

El núcleo del debate es la redefinición del área periglacial, categoría que en la normativa vigente impide actividades industriales en zonas consideradas de valor hídrico. Las provincias sostienen que la falta de precisión desalienta inversiones y genera superposición entre la autoridad nacional y las jurisdicciones locales.

image

San Juan es el caso más visible. Posee la mayor cantidad de glaciares y zonas periglaciales del país, además de seis proyectos de cobre en diferentes etapas de avance. Cuatro de ellos podrían generar inversiones por US$30.000 millones y unos 40.000 empleos directos entre 2026 y 2031, según estimaciones oficiales.

El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, afirma que el problema no es el espíritu de la ley, sino la ambigüedad de sus definiciones. Según advirtió, muchas formaciones registradas no cumplen una función hídrica relevante y deberían diferenciarse para garantizar seguridad jurídica. “Nadie pretende dejar de proteger los glaciares”, remarcó.

En la misma línea, especialistas del sector plantean que el eje será técnico: determinar cuándo un recurso aporta de manera significativa a una cuenca hídrica y cómo definir ese umbral. En el norte, provincias como Salta, Jujuy y Catamarca sostienen el mismo reclamo.

image

El texto original de la Ley Bases ya incluía una modificación a la Ley de Glaciares, con el objetivo de habilitar actividad económica en el ambiente periglacial bajo control ambiental. Ese artículo fue retirado, pero el Gobierno evalúa insistir con una nueva norma que precise el alcance de la protección.

En San Juan, sin embargo, la prioridad es una reglamentación que brinde certidumbre inmediata a los inversores, sin reabrir un debate que —según fuentes locales— ya cuenta con licencia social y acuerdos técnicos dentro de la provincia.

La superposición entre la potestad provincial sobre los recursos naturales y los presupuestos mínimos ambientales nacionales mantiene paralizadas autorizaciones y genera incertidumbre en las empresas. El Ianigla, organismo que elaboró el inventario de glaciares, confirmó que aún no recibió notificaciones oficiales sobre un eventual cambio normativo.

En la Casa Rosada aseguran que “hay consenso para dar la discusión” y que las condiciones políticas están dadas. El debate promete convertirse en un eje central del vínculo entre Nación y las provincias mineras en el arranque del año legislativo.