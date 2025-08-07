Le disparó a su vecino en los pies y fue condenado a 2 años de prisión

El hecho ocurrió el pasado 18 de abril, cerca de las 21, en el interior del barrio Las Lilas, en Capital. El acusado, Gonzalo Gabriel Alfaro, junto a otro hombre, se cruzó con la víctima, de apellido González, y empezaron a insultarlo y a decirle “te vamos a quitar la campera”. Cuando la víctima estaba en la vereda de su casa, ambos se vinieron encima de él y comenzaron a discutir, y les pidió que lo dejaran tranquilo. La pareja de la víctima salió de la vivienda y Alfaro sacó de entre sus prendas un revólver chiquito y los apuntó a ambos. Efectuó 4 disparos, de los cuales 2 dieron en los pies de la víctima. Luego, los delincuentes huyeron del lugar.

Este jueves se llevó adelante el juicio abreviado, en acuerdo entre las partes, en el cual la jueza de Garantías condenó a Gonzalo Gabriel Alfaro a 1 año de prisión efectiva por abuso de armas. Se unificó la condena con una anterior y quedó la pena única de 2 años de prisión efectiva.