Le detectaron un tumor cerebral y pide que la obra social cubra su operación

Lorena Lara, abogada del joven asesor del INADI, dijo que el médico auditor de la obra social se desentendió del pedido y les comunicó que todo se iba a tramitar desde el área jurídica. "Llamamos, pero nadie da respuesta. Es más, terminamos hablando con un call center. Es una operación muy delicada que necesita celeridad y hasta el momento, a cinco días de la orden del juez, no hay respuestas", explicó Lara a sanjuan8.com.

En un posteo en las redes sociales Baggio contó que su cuadro de salud cada día es más delicado. "El 4 de julio empecé a convulsionar, me llevaron al Rawson en código rojo por ECI, me llevaron al Rawson en código rojo por ECI. En la tarde me trasladaron de urgencias otra vez al Sanatorio Virgen de Lourdes donde estuve en Área Crítica de Terapia Intensiva con PRONÓSTICO RESERVADO. El 7 me mandaron a casa.



Tengo turno para cirugía el 27 de julio en la Clínica Adventista. Si la obra social no cambia de actitud, no llego.



Es horrible saber que podés morir en cualquier momento mientras la burocracia de la obra social hace su juego arriesgando mi vida."





Lorena Lara, contó que desde hace 11 meses la obra social conoce la situación de Fernando y que se han respetado todos los tiempos y pasos que se pidieron. Pero desde a raíz de la burocracia y la proximidad de la fecha es que se decidió hacer pública la situación.

