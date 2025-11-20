Las 19 aspirantes a Emprendedora del Sol se reunieron con el gobernador

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, quien destacó la potencia transformadora del certamen:

“Este programa no solo premia a una ganadora —señaló—, sino que impulsa a cientos de mujeres a creer en sus ideas y a convertirlas en motor de desarrollo para San Juan”. También acompañaron la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas y el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino.

La edición 2025 del concurso logró una convocatoria récord, superando las inscripciones del año anterior y consolidándose como un programa de fortalecimiento al trabajo de las mujeres muy valorado en la provincia. El certamen otorga apoyos económicos, mentorías y capacitaciones para que las emprendedoras puedan profesionalizar y escalar sus proyectos.

Las 19 representantes departamentales reflejan la diversidad productiva de San Juan: desde iniciativas agroindustriales y propuestas tecnológicas, hasta emprendimientos textiles, gastronómicos, turísticos y de servicios. Muchas de ellas compartieron cómo sus proyectos nacieron en momentos difíciles y hoy se transformaron en fuente de orgullo familiar y comunitarios.

Orrego dijo: “Cada una de ustedes es un ejemplo de coraje, creatividad y trabajo genuino. San Juan necesita este talento, y nuestro compromiso es acompañarlas para que sus sueños crezcan y se multipliquen”.