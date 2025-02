La reforma del Código Electoral, entre las prioridades de la Cámara

Martín explicó que en el proyecto de nuevo Código Electoral, remitido por el Ejecutivo, que deroga la ley 2348-N, “los partidos políticos dirimen sus internas dentro de sus espacios, ya sea de forma abierta o cerrada; instituye la boleta única papel, donde en una boleta entran todos los candidatos de un mismo partido; que los diputados proporcionales y departamentales puedan estar por 8 años, no de manera indefinida. Esto hace a la institucionalidad y a la transparencia”.

A principio de febrero, en rueda de prensa, el gobernador Marcelo Orrego habló sobre el SIPAD , que fue aprobada por el uñaquismo y con las que los sanjuaninos votaron en las últimas elecciones locales. “La ley de Lemas es rancia, vieja y no tiene sentido. Creo en una participación, donde las personas puedan ir a votar, que sea más concreto, sencillo. La ley de boleta única de papel la utilizan más del 90% de los países del mundo. Así se terminan las malas conductas en la democracia, los votos falsos y truchos, los costos, los votos en cadena y tantas cosas raras. No tenía sentido, se hizo por una cuestión estrictamente electoral. No terminaba ganando quien más votos sacaba, sino la agrupación de partidos políticos que más votos acumula y para mí eso no tiene nada que ver con la democracia. Yo no especulo con las cuestiones electorales. Hay que pensar en el futuro de los sanjuaninos, en una mejor calidad institucional y en más democracia”, finalizó Marcelo Orrego.